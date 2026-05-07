馬斯克、金正恩變機器狗 美藝術家在德開展探討AI影響力

德國柏林新國家美術館裡，藝術家Beeple在「常規動物」裝置作品內擺姿勢拍照，該作品由機器人組成，機器人形象分別為金正恩（左起）、馬斯克（左二）、貝佐斯（右二）和查克伯格（右）。（美聯社）

在德國 柏林的一間博物館，近日可以看見一群機械狗在四處遊蕩，它們擁有超逼真的矽膠頭部，這些頭部是以世界知名人物，包括馬斯克 （Elon Musk）、查克伯格（Mark Zucerkberg）、貝佐斯（Jeff Bezos）、安迪沃荷（Andy Warhol）及畢卡索 （Pablo Picasso）為原型設計。這些機械狗偶爾還會「排便」，吐出它們之前用內置鏡頭拍攝周圍環境的打印圖像。這項美國藝術家Beeple（原名：溫克爾曼，Mike Winkelmann）的互動裝置作品，旨在探討演算法成形塑世界新力量。

據美國國家廣播公司（NBC）報導，這些機械狗是美國藝術家Beeple（原名：溫克爾曼，Mike Winkelmann）創作的互動裝置作品的一部分，目前正在德國柏林新國家美術館展出。

據報導，每個印刷圖像都展現現實的片段，經由人工智能處理後，呈現出與狗的個性相符的形象，或者換句話說，反映了它肩上人物的世界觀（例如，畢卡索的機械狗會呈現出立體主義風格（cubism），而沃荷的狗則會呈現出波普藝術（pop art）風格）。其中一隻機械狗的頭部採用了藝術家本人的頭像。

裝有金正恩、貝佐斯頭部的機器狗。(路透)

展覽組織者在活動介紹中寫道，這件作品旨在探討我們的認知是如何被演算法和科技平台塑造的。

藝術家Beeple說：「過去，我們對世界的看法在一定程度上受到了藝術家視角的影響，畢加索的繪畫方式改變了我們對世界的認知，安迪沃荷對消費主義和流行文化的探討也改變了我對這些事物的看法。」

Beeple說：「如今，我們對世界的認知被那些擁有強大演算法的科技億萬富翁所塑造，這些演算法決定了我們能看見什麼，看不到什麼。」

Beeple強調：「這是一種巨大的力量，我認為我們還沒有完全理解它，尤其因為他們想要做出改變時，無需遊說聯合國，無需通過國會或歐盟的審批，只需起床就能修改這些演算法。」

柏林展覽的策展人Lisa Botti表示，人工智能(AI)是當今影響我們生活最深遠的現象之一，「博物館是社會反思」這類變革的合適場所，這也是她希望展出Beeple作品的原因。

這件名為「普通動物」(Beeple. Regular Animals)的作品最早於2025年在美國邁阿密舉行的巴素爾藝術展展出。