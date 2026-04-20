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迎戰AI生成美圖…冰島航空徵「最爛攝影師」逾5萬人報名

中央社／赫爾辛基專電
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冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)
冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)

冰島航空（Icelandair）近期發起一場充滿反諷色彩的徵才活動，公開尋找「全球最爛攝影師」。這項活動在開放報名不到兩週內，便吸引全球超過5萬人投遞履歷，單篇社群貼文更衝破200萬次觀看。

理想的候選人必須毫無攝影專業背景、對攝影技術毫無興趣，必須對自己的作品感到失望，僅偶爾對「竟然拍得還不錯」覺得意外。應徵者除了需具備任性按下快門的勇氣，更要願意在鏡頭前公開拍攝過程，並準備好以其「獨特且業餘」的攝影風格驚豔國際。

這場活動的靈感，源於一場關於「真實」的爭議。冰島航空行銷總監布里揚佛森（Gísli S. Brynjólfsson）接受「晨報」（Morgunblaðið）訪問時指出，公司曾在臉書分享一張火山噴發與北極光同框的實景照片，未料卻在留言區引來大量質疑。

不少網友堅信，那是後製假圖或人工智慧（AI）生成。布里揚佛森說，這讓公司意識到，當大眾對旅遊美照的反應已轉向懷疑時，必須正面迎擊，證明冰島的自然景觀「美到不需要AI介入」。為貫徹這項理念，航空公司才提出這項徵才活動。

獲選者將受邀走遍冰島全國各地，捕捉自然美景，整個行程不僅會被拍成紀錄片，其作品更計畫於今年9月在倫敦與紐約舉辦個人攝影展。航空公司強調，這場活動是為了讓世界看見，即使是攝影門外漢，在冰島的山河之間，也能按出令人屏息的快照。

據報導，目前申請者已遍布全球各大洲，僅剩南極洲尚未有人投件。包括法國「費加洛報」（Le Figaro）在內的國際媒體爭相報導。職業社群平台領英（LinkedIn）更將此職缺列為「本周精選工作」。

面對排山倒海而來的申請，布里揚佛森說，冰島航空預估，最終報名人數可能落在10萬至20萬之間。針對外界好奇如何處理如此龐大的資料量，他透露，內部早已建立一套專門的過濾系統篩選，確保能有效率地從大量名單中，找出那位最具代表性的「攝影小白」。

這場徵才活動將於4月底截止報名，得獎名單預計5月揭曉，隨行拍攝之旅則將於夏季6月、7月間正式展開。

冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)
冰島航空徵求「全球最爛攝影師」，吸引全球超過5萬人投遞履歷。(路透)

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