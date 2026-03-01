我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

日本「缺母愛」小猴暴紅 手中玩偶賣翻 網拍價飆7.8倍

中央社／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴「Panchi君」，因總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去受關注。(路透)
日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴「Panchi君」，因總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去受關注。(路透)

日本千葉縣市川市動植物園7個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體暴紅，牠隨身攜帶的紅毛猩猩絨毛玩偶已在全球多家宜家家居（IKEA）門市銷售一空。但動保團體痛批園方，呼籲勿將動物創傷當賣點。

澳洲媒體報導，Panchi君手中這款售價約16美元的IKEA絨毛玩偶已在美國、日本與南韓等全球多間門市售罄，澳洲也即將缺貨。

Panchi君自小被母猴棄養，只能接受人工哺育，園方為緩解牠的焦慮與孤單，讓這款IKEA玩偶陪伴牠，以填補「母愛缺口」。

這隻日本獼猴寶寶無論走到哪裡，都帶著這款絨毛玩偶，還依偎著玩偶睡覺，可愛畫面席捲社群媒體，坎坷身世也讓大批網友心疼不已，還因此登上國際新聞版面。

IKEA澳洲發言人向媒體表示：「IKEA的絨毛玩具一向是熱銷商品，但隨著Panchi君的動人故事在全球持續發酵，我們這款經典的紅毛猩猩絨毛玩偶正出現前所未見的需求，擄獲澳洲顧客的心。」

這名發言人說：「過去一周的銷量增加超過200%，在澳洲門市與線上共售出超過990隻，遠高於平時每周平均售出約400隻，成長超過一倍。」

隨著Panchi君人氣飆升，這款絨毛娃娃在線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）的轉售價格也跟著水漲船高，最高出價已經來到178澳元（約125美元），溢價7.8倍。

不過，動保團體「亞洲善待動物組織」（PETA Asia）發表聲明指出，動物園是將動物囚禁、剝奪其自主權的場所，並使牠們無法擁有在野外原本能享有的複雜環境與社交生活。

「亞洲善待動物組織」總裁貝克（Jason Baker）呼籲把Panchi君移送至「值得信賴的庇護所，使牠能過上更接近自然環境的生活」。

澳洲IKEA官網在商品介紹中寫道：「這款絨毛玩具可以掛在你的腰間或背上，就像真正...
澳洲IKEA官網在商品介紹中寫道：「這款絨毛玩具可以掛在你的腰間或背上，就像真正的猿類在雨林中攀爬、擺盪。請好好照顧這隻紅毛猩猩，牠是我們瀕危的野生動物之一。」（圖取自ikea.com/au）

世報陪您半世紀

日本 澳洲 IKEA

上一則

學者：荷姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

下一則

返國掌權？伊朗末代王儲籲人民起義 稱美用兵為人道干預

延伸閱讀

日皇德仁迎66歲 心繫地震災民、晚輩 勉愛女扛皇室責任

日皇德仁迎66歲 心繫地震災民、晚輩 勉愛女扛皇室責任
韓日兩樣情 中：業界歡迎中韓就熱軋板卷反傾銷達成協議

韓日兩樣情 中：業界歡迎中韓就熱軋板卷反傾銷達成協議
中將20家日本實體列入出口管制名單 日方強烈抗議

中將20家日本實體列入出口管制名單 日方強烈抗議
日本獼猴Panchi讓人心疼 IKEA賺到廣告 16元玩偶全球賣翻

日本獼猴Panchi讓人心疼 IKEA賺到廣告 16元玩偶全球賣翻

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡