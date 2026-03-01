日本「缺母愛」小猴暴紅 手中玩偶賣翻 網拍價飆7.8倍

日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴「Panchi君」，因總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去受關注。(路透)

日本 千葉縣市川市動植物園7個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體暴紅，牠隨身攜帶的紅毛猩猩絨毛玩偶已在全球多家宜家家居（IKEA ）門市銷售一空。但動保團體痛批園方，呼籲勿將動物創傷當賣點。

澳洲 媒體報導，Panchi君手中這款售價約16美元的IKEA絨毛玩偶已在美國、日本與南韓等全球多間門市售罄，澳洲也即將缺貨。

Panchi君自小被母猴棄養，只能接受人工哺育，園方為緩解牠的焦慮與孤單，讓這款IKEA玩偶陪伴牠，以填補「母愛缺口」。

這隻日本獼猴寶寶無論走到哪裡，都帶著這款絨毛玩偶，還依偎著玩偶睡覺，可愛畫面席捲社群媒體，坎坷身世也讓大批網友心疼不已，還因此登上國際新聞版面。

IKEA澳洲發言人向媒體表示：「IKEA的絨毛玩具一向是熱銷商品，但隨著Panchi君的動人故事在全球持續發酵，我們這款經典的紅毛猩猩絨毛玩偶正出現前所未見的需求，擄獲澳洲顧客的心。」

這名發言人說：「過去一周的銷量增加超過200%，在澳洲門市與線上共售出超過990隻，遠高於平時每周平均售出約400隻，成長超過一倍。」

隨著Panchi君人氣飆升，這款絨毛娃娃在線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）的轉售價格也跟著水漲船高，最高出價已經來到178澳元（約125美元），溢價7.8倍。

不過，動保團體「亞洲善待動物組織」（PETA Asia）發表聲明指出，動物園是將動物囚禁、剝奪其自主權的場所，並使牠們無法擁有在野外原本能享有的複雜環境與社交生活。