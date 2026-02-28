我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

健康意識、市場持續萎縮…世界最古老修道院釀酒廠賣了

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於德國巴伐利亞的威爾騰堡修道院。（取材自官網kloster-weltenburg.de/）
位於德國巴伐利亞的威爾騰堡修道院。（取材自官網kloster-weltenburg.de/）

德國巴伐利亞酒廠施奈德白啤酒公司近日宣布，收購全球最古老修道院啤酒廠「威爾騰堡修道院啤酒廠」。德國釀酒商協會指出，隨著人口結構老化與健康意識提升，德國啤酒市場萎縮，也讓中小型釀酒廠經營環境愈來愈困難。

位於巴伐利亞（Bayern）的威爾騰堡修道院（Kloster Weltenburg）自1050年起即開始釀酒，被認為是全球最古老、仍設於修道院內的啤酒廠。根據修道院公告，施奈德白啤酒公司（Schneider Weisse）將取得該修道院啤酒品牌權利，並接手經營釀造業務。

威爾騰堡修道院酒廠經理赫德瑞奇（Till Hedrich）透過公告表示，單靠修道院已難維持營運，將啤酒廠賣給施奈德白啤酒公司，是為避免該酒廠品牌被與地方毫無連結的國際公司收購，讓巴伐利亞傳統釀酒的精神得以延續。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，2025年德國啤酒銷量降至約78億公升，較前一年減少約6%，創下自1993年開始統計以來最大跌幅。若與1994年約115億公升的高點相比，當前德國啤酒市場規模較30年前已縮水逾三分之一。

德國釀酒商協會接受德媒明鏡週刊（Der Spiegel）採訪時指出，全球前十大啤酒集團中已不見德國企業身影。德國啤酒市場規模縮小的原因，除了疫情過後經濟下滑、民眾減少在餐廳消費外，也與人口老化、年輕人健康意識提高以及無酒精飲料蔚為風行有關。

歐洲修道院釀酒傳統可追溯至中世紀。根據威爾騰堡修道院網站資料，當時修道院不僅是宗教中心，也是農業與手工技術的重要據點，釀酒既用於日常飲用與接待旅人，也逐漸發展為支持修會運作的經濟來源。

在德國南部，特別是巴伐利亞地區，修道院密集且釀酒技術世代傳承，使修道院啤酒成為當地文化與經濟的重要象徵。除威爾騰堡外，德國目前仍保有少數具有修道院背景的釀酒廠，延續數百年甚至上千年的釀酒傳統。

世報陪您半世紀

德國

上一則

玻利維亞載新鈔軍機墜毀釀15死 民眾湧現場撿錢

下一則

工黨百年鐵票區失守 英首相施凱爾現「任期內最大危機」

延伸閱讀

中國：德國總理梅爾茨25至26日訪問北京

中國：德國總理梅爾茨25至26日訪問北京
德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由
地主德國暌違22年以政治劇情片奪柏林影展金熊獎 聚焦創作自由

地主德國暌違22年以政治劇情片奪柏林影展金熊獎 聚焦創作自由
德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋