我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

英國海灘驚見50年前加拿大垃圾 有些品牌1980年代就停產

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海灘上的垃圾。示意圖。（圖／123RF）
海灘上的垃圾。示意圖。（圖／123RF）

英國奧克尼群島（Orkney beach）的霍瓦（Howe）沙灘近期出現大量塑膠垃圾，經初步判斷，這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

綜合香港01、BBC報導，桑迪島海灘清潔活動組織人士華納（David Warner）表示，去年他在這個海灘撿了42個塑膠瓶，而今年來已發現數百個。且他發現，部分塑膠瓶上印有加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的標誌，有些品牌早在1980年代就已停產。

華納說，這是他清理海灘多年來首次感到「一發不可收拾」，因為大量細小碎片根本無法完全撿拾；他估計，光是聚苯乙烯碎片，在70平方公尺範圍內就超過30萬塊。專家分析，回流垃圾激增的原因是異常氣候帶來的強勁東南風。

由於該海灘是鳥類築巢的特殊科學保護區，這些垃圾也可能對野生動物構成威脅。海洋保護協會發言人傑梅爾（Catherine Gemmell）表示，由於季節性風暴的影響，陳舊垃圾常在此時被沖上岸，而侵蝕中的沿海垃圾填埋場也正釋出大量「回流」垃圾。

華納計畫成立正式清潔小組，並考慮利用這些塑膠創作藝術雕塑，以提高公眾對塑膠汙染問題的意識。「我們將在春季進行清理。但明年垃圾仍會再度湧現，屆時我們將從頭再來。」

世報陪您半世紀

加拿大

上一則

玻利維亞載新鈔軍機墜毀釀15死 民眾湧現場撿錢

下一則

工黨百年鐵票區失守 英首相施凱爾現「任期內最大危機」

延伸閱讀

大英國協首國 澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

大英國協首國 澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名
冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌

冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌
英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周
降低對美依賴 加拿大重金打造軍事防衛

降低對美依賴 加拿大重金打造軍事防衛

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋