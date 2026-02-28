英國海灘驚見50年前加拿大垃圾 有些品牌1980年代就停產

海灘上的垃圾。示意圖。（圖／123RF）

英國奧克尼群島（Orkney beach）的霍瓦（Howe）沙灘近期出現大量塑膠垃圾，經初步判斷，這些垃圾源自加拿大 ，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。

綜合香港01、BBC報導，桑迪島海灘清潔活動組織人士華納（David Warner）表示，去年他在這個海灘撿了42個塑膠瓶，而今年來已發現數百個。且他發現，部分塑膠瓶上印有加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的標誌，有些品牌早在1980年代就已停產。

華納說，這是他清理海灘多年來首次感到「一發不可收拾」，因為大量細小碎片根本無法完全撿拾；他估計，光是聚苯乙烯碎片，在70平方公尺範圍內就超過30萬塊。專家分析，回流垃圾激增的原因是異常氣候帶來的強勁東南風。

由於該海灘是鳥類築巢的特殊科學保護區，這些垃圾也可能對野生動物構成威脅。海洋保護協會發言人傑梅爾（Catherine Gemmell）表示，由於季節性風暴的影響，陳舊垃圾常在此時被沖上岸，而侵蝕中的沿海垃圾填埋場也正釋出大量「回流」垃圾。

華納計畫成立正式清潔小組，並考慮利用這些塑膠創作藝術雕塑，以提高公眾對塑膠汙染問題的意識。「我們將在春季進行清理。但明年垃圾仍會再度湧現，屆時我們將從頭再來。」