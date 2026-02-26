我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

印度身障乞丐 放高利貸、擁3房 司機接送還獲配住宅

聯合新聞網
印度街頭一名身患殘疾的乞丐竟是「隱形富豪」。（取材自Ｘ平台）
印度街頭一名身患殘疾的乞丐竟是「隱形富豪」。（取材自Ｘ平台）

一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活困頓，但印度中央邦大城印多爾（Indore）近日卻出現一名「反差極大」的乞討者，顛覆外界想像。一名身障男子長期在市區乞討，表面看似貧苦，實際卻坐擁多棟房產、汽車與穩定投資收入，被當地媒體形容為「億萬乞丐」。

綜合外媒報導，這名男子名叫曼吉拉爾（Mangilal），因行動不便，平時坐在裝有滾輪的鐵製推車上，在印多爾知名的薩拉法市集（Sarafa Bazaar）一帶活動。他從不主動開口要錢，只是靜靜地坐著，利用路人的同情心，每天就能獲得500到1000盧比（約5.5到11美元）的施捨。

然而，真相卻在當局掃蕩乞討人口時曝光。印度婦女與兒童發展部門日前接獲檢舉，將曼吉拉爾帶回調查，赫然發現他名下擁有多筆不動產，包括一棟三層樓住宅、兩棟平房，另還擁有3輛對外出租的自動三輪車（嘟嘟車），以及一輛配有專屬司機的轎車。

更令人咋舌的是，曼吉拉爾坦承，乞討所得並非用於基本生活，而是轉作「放款資金」，專門在市集向攤商短期放貸，按日或按周收取高額利息。官方初估，他對外放貸金額約達40萬至50萬盧比（約4409到5511美元），每天利息收入就可進帳1000至2000盧比（約11到22美元）。

此外，曼吉拉爾還曾以身障身分，申請並獲配政府「總理住宅計畫」（PMAY）的一房一廳住宅，但調查發現，他早已有多處房產，相關資格是否違規，已引發爭議。

婦女與兒童發展部門官員指出，目前已全面清查曼吉拉爾的銀行帳戶與資產來源，並將完整報告送交地方首長，後續不排除依法處置；同時，也將追查向他借款的商家，釐清是否涉及非法放貸行為。

這起事件也為印多爾自2024年啟動的「零乞討城市」政策投下震撼彈。官方統計，當地已清查出約6500名乞討者，其中超過4000人經輔導後已不再乞討、1600人被安置至收容中心，172名兒童重返校園。當地官員感嘆，這場行動本意是幫助弱勢，而市場裡的攤商得知每天跟他們收利息的「老闆」，白天竟是在門口行乞的乞丐後，也紛紛感到不可思議。

印度街頭一名身患殘疾的乞丐，當局查身家發現擁有3棟房還放高利貸，竟然是「隱形富豪...
印度街頭一名身患殘疾的乞丐，當局查身家發現擁有3棟房還放高利貸，竟然是「隱形富豪」。（取材自Ｘ平台）

世報陪您半世紀

印度 中超

上一則

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

延伸閱讀

力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光

力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光
捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程
印度信實砸1110億美元 攻AI基建

印度信實砸1110億美元 攻AI基建
印度AI峰會 Nvidia與L&T、Yotta等印商宣布合作計畫

印度AI峰會 Nvidia與L&T、Yotta等印商宣布合作計畫

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡