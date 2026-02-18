我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

西班牙最低工資調漲3% 月薪5萬2900元維持歐盟第7

中央社馬德里18日專電
西班牙政府17日批准調升最低工資。圖為馬德里市區正在為客人點餐的餐廳服務生。(中央社)
西班牙政府17日批准調升最低工資。圖為馬德里市區正在為客人點餐的餐廳服務生。(中央社)

西班牙政府與工會達成協議，2026年最低工資調漲3.1%，月薪調升至1221歐元且年付14個月，若以年付12個月計算，平均月薪則為1424.5歐元（約1679美元），維持歐盟排名第7高。

根據西班牙國家報（El País）報導，西班牙政府17日批准調升最低工資，在18日於「國家官方公報」（BOE）公告後立即生效。

這輪上調後，2026年西班牙每月最低薪資將增加37歐元，達到1221歐元，由於西班牙全年支付14個月薪資，等於每年增加518歐元，最低年薪達到1萬7094歐元，調幅3.1%。

不過，由於歐盟統計局（Eurostat）採取每年支薪12個月模式，若以年薪1萬7094歐元平均於12個月，西班牙每月最低薪資則達1424.5歐元。

西班牙廣播電視公司（RTVE）指出，若以1424.5歐元為比較基礎，西班牙最低工資水準將繼續維持歐盟第7高，次於盧森堡2704歐元、愛爾蘭2391歐元、德國2343歐元、荷蘭2295歐元、比利時2112歐元與法國1823歐元。

排名在西班牙之後、但高於1000歐元的國家包括：斯洛維尼亞1278歐元、立陶宛1153歐元、波蘭1139歐元、賽普勒斯1088歐元、葡萄牙1073歐元、克羅埃西亞1050歐元。

另外，歐盟內有5個國家包括義大利、奧地利、丹麥、芬蘭及瑞典未設定最低工資標準，因此不列入排名內。

不過，若將各國物價水準納入考量，德國的最低工資購買力則超過盧森堡，成為歐盟購買力最高的國家，西班牙則名列第8，位居因物價較低而晉升至第7名的波蘭之後。

西班牙此輪調薪規定自2026年1月1日起生效，具有追溯效力，雇主需補發1月未支付的工資調升部分給員工；此外，若勞工在2月被解僱，有權向雇主要求補發1月份的加薪金額。

根據西班牙「工人委員會」（CCOO）統計，此次加薪將有166萬名勞工受惠，其中約142萬人為全職員工、23萬人為兼職員工。

今年24歲、在首都馬德里市區麵包店工作的席凡娜（Silvana）告訴中央社，她對於調薪「無感」，因為即使薪水上調3%，她的房租同樣每年上漲3%。

在馬德里住宅區傳統食品雜貨店工作的2位委內瑞拉移民婦女蘿莎（Rosa）和瑪爾（Mar）則開心地向中央社表示，加薪當然是好事，加上政府宣布這次加薪額度「免稅」，那就有實質幫助。

自2018年西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）上任起，西班牙最低工資至今已上漲66%，自每月736歐元調升至1221歐元；同期間物價上漲了23%，表示最低工資購買力在此期間約提高40%。

世報陪您半世紀

歐盟 波蘭 德國

上一則

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

下一則

墨西哥遊樂場槍擊案釀1死8傷 居民控幫派橫行

延伸閱讀

歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見

歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見
西班牙直升機展演 紀念「Plus Ultra號」越大西洋百年

西班牙直升機展演 紀念「Plus Ultra號」越大西洋百年
科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠
任內4年4度到訪…南華早報：西班牙首相有意今年再訪華

任內4年4度到訪…南華早報：西班牙首相有意今年再訪華

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...