西班牙最低工資調漲3% 月薪5萬2900元維持歐盟第7

西班牙政府17日批准調升最低工資。圖為馬德里市區正在為客人點餐的餐廳服務生。(中央社)

西班牙政府與工會達成協議，2026年最低工資調漲3.1%，月薪調升至1221歐元且年付14個月，若以年付12個月計算，平均月薪則為1424.5歐元（約1679美元），維持歐盟 排名第7高。

根據西班牙國家報（El País）報導，西班牙政府17日批准調升最低工資，在18日於「國家官方公報」（BOE）公告後立即生效。

這輪上調後，2026年西班牙每月最低薪資將增加37歐元，達到1221歐元，由於西班牙全年支付14個月薪資，等於每年增加518歐元，最低年薪達到1萬7094歐元，調幅3.1%。

不過，由於歐盟統計局（Eurostat）採取每年支薪12個月模式，若以年薪1萬7094歐元平均於12個月，西班牙每月最低薪資則達1424.5歐元。

西班牙廣播電視公司（RTVE）指出，若以1424.5歐元為比較基礎，西班牙最低工資水準將繼續維持歐盟第7高，次於盧森堡2704歐元、愛爾蘭2391歐元、德國 2343歐元、荷蘭2295歐元、比利時2112歐元與法國1823歐元。

排名在西班牙之後、但高於1000歐元的國家包括：斯洛維尼亞1278歐元、立陶宛1153歐元、波蘭 1139歐元、賽普勒斯1088歐元、葡萄牙1073歐元、克羅埃西亞1050歐元。

另外，歐盟內有5個國家包括義大利、奧地利、丹麥、芬蘭及瑞典未設定最低工資標準，因此不列入排名內。

不過，若將各國物價水準納入考量，德國的最低工資購買力則超過盧森堡，成為歐盟購買力最高的國家，西班牙則名列第8，位居因物價較低而晉升至第7名的波蘭之後。

西班牙此輪調薪規定自2026年1月1日起生效，具有追溯效力，雇主需補發1月未支付的工資調升部分給員工；此外，若勞工在2月被解僱，有權向雇主要求補發1月份的加薪金額。

根據西班牙「工人委員會」（CCOO）統計，此次加薪將有166萬名勞工受惠，其中約142萬人為全職員工、23萬人為兼職員工。

今年24歲、在首都馬德里市區麵包店工作的席凡娜（Silvana）告訴中央社，她對於調薪「無感」，因為即使薪水上調3%，她的房租同樣每年上漲3%。

在馬德里住宅區傳統食品雜貨店工作的2位委內瑞拉移民婦女蘿莎（Rosa）和瑪爾（Mar）則開心地向中央社表示，加薪當然是好事，加上政府宣布這次加薪額度「免稅」，那就有實質幫助。

自2018年西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）上任起，西班牙最低工資至今已上漲66%，自每月736歐元調升至1221歐元；同期間物價上漲了23%，表示最低工資購買力在此期間約提高40%。