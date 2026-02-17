73歲英女擔任伴遊月收可觀 不玩OnlyFans：那個很無聊

英國73歲的婦女Caroline Vee九年前開始擔任伴遊，她說她的工作不只有性服務，如今的她月入數千英鎊，並對自己的成就感到驕傲。伴遊示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

英國73歲的婦女卡洛琳（Caroline Vee）曾恪守禱告和禁慾四十年，後來經歷性覺醒後開始擔任伴遊女郎，如今被稱為「豐滿奶奶」（Busty Granny）的她月入數千英鎊（約數千美元）並出演熱門節目，她說她的工作不只有性，也認為她的歲數不代表她就不該有性生活，也不代表她就不能展示自己的身材。

紐約郵報（New York Post）報導，卡洛琳近日接受podcast節目Tea At Four訪問時表示，她曾過著嚴守禱告和禁慾的生活四十年，她本來不認為那有什麼，因為教會禁止，她自己也沒興趣，她說自己年輕時就沒有體驗過性，所以從未覺得不滿。

卡洛琳說，她57歲時經歷了一場性覺醒，她的人生就此改變，並在2017年開始擔任伴遊。

卡洛琳說，她那時加入人生第一個交友網站，開始引起男性注意，很多人覺得她很性感，甚至收到一名18歲男子的訊息，表達想和她見面的急切渴望；她說男生年紀小到可以當她兒子是一回事，但若小到可以當她孫子就太離譜了，但她隨後又承認自己前不久才接受一名20歲的顧客。

卡洛琳某次透過交友網站服務的客戶向她介紹交換伴侶這個玩法，並說她若擔任伴遊可以做得很好並能大賺一筆，而她當時急需賺錢，因為她那時正因繳不出貸款，房子將被房貸公司收回。

在那之後，卡洛琳看了一個介紹一名女子如何透過電話性愛賺到裝修房子的錢的節目，她也開始研究這個兼職，她還遇到一名攝影師，對方主動幫她拍攝作品，供成人網站使用，卡洛琳拍了一支影片。

卡洛琳現在月入數千英鎊，還出演多個知名英國電視節目如「Jeremy Kyle」和「Filthy Rich」；她雖涉足成人產業，但她認為以成人內容為主的社群媒體OnlyFans不值得她花時間經營，她說她有註冊但什麼都沒上傳，她認為使用OnlyFans就是每天不停上傳新的內容，她覺得那很無聊。

卡洛琳說，她的工作不是圍繞著「性」展開，那只是工作尾聲的額外福利，她說曾有客戶希望她陪自己去度假，那次工作不只有性，遠不只如此。

卡洛琳現在把自己形容為「年長版邦妮」（Bonnie Blue，OnlyFans女網紅），並拒絕在網路上被騷擾、批評，她說她對自己的成就感到自豪，「我73歲了，但這不代表我就不該有性生活或展示自己的身體」，還說若有人對她所做的事感到不滿，「那是他們的問題」。