巴西嘉年華推「不就是不」 守護女性安全成全民運動

巴西嘉年華不僅是巴西人展現音樂、舞蹈與創意的舞台，也能凸顯社會議題。(歐新社)

巴西 一年一度嘉年華正熱鬧登場，聖保羅市除了繽紛的森巴舞隊與街頭派對，今年更以「不就是不」為主題，強調應尊重和重視女性意願，防止性騷擾 與暴力，共同守護女性安全。

聖保羅嘉年華除了森巴遊行場阿年比（Anhembi）的學校遊行，還有超過600個街頭音樂隊伍遍布全城。這場全球知名的文化盛事，不僅是巴西人展現音樂、舞蹈與創意的舞台，也能凸顯社會議題。

「Não é Não」（葡語意為「不就是不」），最初源於女性團體倡議，2023年成為全國性法律，規範夜店、演唱會等場合必須採取防制措施。聖保羅市今年除延續此類活動，市府更全面推動「不要沉默」相關協議，強化防止性騷擾與暴力的措施，讓女性在狂歡中更有保障。

聖保羅市長夫人海姬娜（Regina Nunes）13日在阿年比森巴遊行開幕中說，嘉年華是巴西最美的文化展現，但必須確保每位女性都能安心享受，提醒大家尊重界線，並鼓勵受害者勇敢發聲。她也特別感謝台灣僑社由慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）代表捐贈的活動T恤，這不僅是物資，更象徵跨國社群對女性安全支持。

據工會與研究機構調查，約半數巴西女性曾在嘉年華期間遭遇騷擾，7成以上表示擔心在狂歡中成為受害者。市府為此設置行動巴士與流動警局，提供心理與法律支援；律師公會也派出志工團隊，協助受害者提出申訴。