超越政治…南韓政府爭取與北韓共同申請跆拳道入遺

南北韓先後將跆拳道申報列入非遺；圖為去年10月1日，韓國舉行慶祝韓國建軍節77年活動，士兵展示跆拳道。（美聯社）

南韓國家遺產廳19日表示，文化遺產委員會日前召開會議，將跆拳道 選定為聯合申報或擴展申報列入聯合國 教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」的對象。據此，南北韓 聯合將跆拳道申報列入非遺的工作有望正式推進。

韓聯社報導，國家遺產廳相關人士表示，將於今年3月向聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會提交申報材料。此前，北韓已於2024年3月向聯合國教科文組織提交了「關於將北韓民主主義人民共和國傳統武術——跆拳道列入非遺名錄」的申請書，目前該項目正處於審查階段。

據悉，在北韓單獨推進跆拳道入遺的消息傳出之後，政府決定與有關團體協商，爭取與朝攜手推進入遺。國家遺產廳2026年主要工作計劃資料中也將該申遺項目列入其中。國家遺產廳表示，跆拳道申遺項目將於今年12月接受評審，政府將積極推進相關各項流程工作，不排除任何可能性。

北韓共有5項人類非物質文化遺產，包括阿里郎傳統民歌（2014年）、北韓泡菜製作傳統（2015年）、傳統摔跤（2018年，韓朝共同入遺）、平壤冷面文化（2022年）、北韓服裝風俗（2024年）。韓國共擁有23項人類非物質文化遺產，包括宗廟祭禮與宗廟祭禮樂（2001年）、製醬文化（2024年）等。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第21屆常會，將於今年11月30日至12月5日在中國廈門舉行，屆時將評審是否將跆拳道列入非遺名錄。

跆拳道的精神與技術雛形可追溯至朝鮮半島三國時代（高句麗、新羅、百濟）。 主要源自韓國傳統民間武藝，如手搏（Subak）與跆跟（Taekkyon），跆跟以靈活的腿法著稱。

現代跆拳道的誕生 (1940s - 1955)是結合韓國傳統武術與外來武術（如空手道、中國武術）而成的產物。1945年韓國光復後，多家武術館（Kwan）成立，教授融合了日本空手道（松濤館流）與韓國本土技擊的技術。

1955年，在崔泓熙將軍（Choi Hong-hi）的主導下，正式將此武術命名為「跆拳道」，意指「用腳（跆）與拳（拳）戰鬥之道（道）」。