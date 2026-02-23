我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

泰國史上第一個王朝 清邁蘭納古都申遺

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國內閣14日通過決議，同意將「清邁．蘭納王國之都」文化資產，提報登錄為世界遺產中的「文化景觀」類型；圖為清曼寺。（取材自維基百科）
泰國內閣14日通過決議，同意將「清邁．蘭納王國之都」文化資產，提報登錄為世界遺產中的「文化景觀」類型；圖為清曼寺。（取材自維基百科）

泰國內閣日前通過決議，同意將「清邁．蘭納王國之都」文化資產，提報登錄為世界遺產中的「文化景觀」類型，並責成自然資源與環境部加速辦理相關程序，預計於2026年1月30日前，將完整文件送交位於法國巴黎的UNESCO世界遺產中心。

央廣引據「台泰時報」報導，根據決議內容，本次申請案涵蓋清邁市及周邊共8處重要文化與歷史遺址，分為3大組成要素。首先為清邁古城及城內重要古蹟，包括清邁曼寺、契迪龍寺與帕邢寺，並延伸至城外的布帕蘭寺(又稱素鐸寺)；其次為反映宗教與自然共生關係的烏蒙寺佛教園區及素帖山雙龍寺；第三則為具備高度國際價值的摩訶菩陀羅寺(七塔寺)，展現蘭納文化、上座部佛教信仰與藝術融合的歷史脈絡。

自然資源與環境部次長拉維萬表示，部會將依程序把提案文件提交世界遺產中心審查完整性，隨後轉交ICOMOS(國際文化紀念物與歷史場所委員會)，作為文化類世界遺產的主要諮詢機構。ICOMOS將就遺產是否具備「突出普世價值」、真實性、完整性、管理機制與潛在風險進行專業評估，並與泰國協調實地考察事宜。

相關單位規畫，實地評估將於2026年3月至11月間進行，之後由ICOMOS彙整結果，向世界遺產委員會提出建議，作為是否正式列名世界遺產的重要依據。官方指出，若順利通過，將有助於提升清邁文化景觀的國際能見度，並促進長期保存與永續管理。

泰國的清邁 (Chiang Mai) 曾是泰國歷史上第一個獨立王朝—蘭納泰 (Lanna Thai)王朝 700多年前的首都，因此被譽為「蘭納古都」，以其豐富的蘭納文化遺產、獨特的寺廟建築 (如柴迪隆寺、清曼寺)、古城牆、護城河及悠閒的氛圍而聞名，是探索泰北傳統與藝術的歷史文化中心。

世報陪您半世紀

世界遺產 泰國

上一則

澤倫斯基：普丁發動第三次世界大戰 不為停火犧牲領土

延伸閱讀

泰國校園槍擊案 自願當人質釋放學生…54歲女校長中彈亡

泰國校園槍擊案 自願當人質釋放學生…54歲女校長中彈亡
2026新春新花已經上市米王香米慶40週年特價優惠

2026新春新花已經上市米王香米慶40週年特價優惠
阜陽硬漢出身少林寺 在泰KO日選手「母親從不看我比賽」

阜陽硬漢出身少林寺 在泰KO日選手「母親從不看我比賽」
泰國校園槍擊案3人受傷 槍手被捕一度挾持人質

泰國校園槍擊案3人受傷 槍手被捕一度挾持人質

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行