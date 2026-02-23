泰國史上第一個王朝 清邁蘭納古都申遺

泰國內閣14日通過決議，同意將「清邁．蘭納王國之都」文化資產，提報登錄為世界遺產中的「文化景觀」類型；圖為清曼寺。（取材自維基百科）

泰國 內閣日前通過決議，同意將「清邁．蘭納王國之都」文化資產，提報登錄為世界遺產 中的「文化景觀」類型，並責成自然資源與環境部加速辦理相關程序，預計於2026年1月30日前，將完整文件送交位於法國巴黎的UNESCO世界遺產中心。

央廣引據「台泰時報」報導，根據決議內容，本次申請案涵蓋清邁市及周邊共8處重要文化與歷史遺址，分為3大組成要素。首先為清邁古城及城內重要古蹟，包括清邁曼寺、契迪龍寺與帕邢寺，並延伸至城外的布帕蘭寺(又稱素鐸寺)；其次為反映宗教與自然共生關係的烏蒙寺佛教園區及素帖山雙龍寺；第三則為具備高度國際價值的摩訶菩陀羅寺(七塔寺)，展現蘭納文化、上座部佛教信仰與藝術融合的歷史脈絡。

自然資源與環境部次長拉維萬表示，部會將依程序把提案文件提交世界遺產中心審查完整性，隨後轉交ICOMOS(國際文化紀念物與歷史場所委員會)，作為文化類世界遺產的主要諮詢機構。ICOMOS將就遺產是否具備「突出普世價值」、真實性、完整性、管理機制與潛在風險進行專業評估，並與泰國協調實地考察事宜。

相關單位規畫，實地評估將於2026年3月至11月間進行，之後由ICOMOS彙整結果，向世界遺產委員會提出建議，作為是否正式列名世界遺產的重要依據。官方指出，若順利通過，將有助於提升清邁文化景觀的國際能見度，並促進長期保存與永續管理。

泰國的清邁 (Chiang Mai) 曾是泰國歷史上第一個獨立王朝—蘭納泰 (Lanna Thai)王朝 700多年前的首都，因此被譽為「蘭納古都」，以其豐富的蘭納文化遺產、獨特的寺廟建築 (如柴迪隆寺、清曼寺)、古城牆、護城河及悠閒的氛圍而聞名，是探索泰北傳統與藝術的歷史文化中心。