2026全球生活成本排名 最貴竟不是瑞士 香港居東亞第1

線上資料庫「Numbeo」近日公布排行榜，香港的生活成本指數為75.2，位居東亞榜首；圖為尖沙咀維港景色。(中通社)

線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各地方生活成本指數，數據顯示最貴的生活地區竟不是瑞士 。「生活成本指數」以紐約市 作為基準（指數100），英國海外領土百慕達以成本指數135.8高居榜首，利比亞則以指數18.3排名墊底；美國指數為68.8，排第23名；台灣指數為49.7，排第57名；中國則排第124名。

從Numbeo公布的排行榜可見，全球生活成本最高的地區多集中於島嶼型經濟體與高所得經濟體，前5名依序為百慕達（135.8）、開曼群島（115.6）、美屬維京群島（111.3）、瑞士（110.7）與所羅門群島（102.3）。第6至第10名依序為巴哈馬（98.8）、冰島（97.2）、英國王室屬地澤西島（88.7）、新加坡（87.7）與挪威（83.7）。

就東亞地區的生活成本指數比較，香港位居榜首（75.2）、韓國第33名（61.6）、澳門第35名（60.5）、台灣排第57名（49.7）、日本排第66名（47.5）、中國則是排第124名（30.5）。根據榜單，台灣生活成本指數的相關細項中，租屋指數為14.2、雜貨指數64.6、餐廳指數27.4，當地購買力指數則為98.9。

根據Numbeo說明，該平台提供一系列生活成本相關指數，用以比較全球各城市在不同面向的生活支出。

其中，「生活成本指數」主要衡量雜貨、外食、交通與公共事業等消費性商品與服務價格，不納入房租或房貸等居住成本。

此外，「雜貨指數」反映日常食品與生活用品價格；「餐廳指數」則是比較在當地外出用餐的消費水準；「租屋指數」則是比較城市公寓的平均租金 與紐約市的租金相比如何，若指數值為80表示該城市的租金比紐約市低約20%；「當地購買力指數」則依居民平均淨薪資衡量實際購買能力，例如指數為40，代表居民的購買力約為紐約市的40%。相關指標可作為比較不同城市經濟條件的參考。