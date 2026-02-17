我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

2026全球生活成本排名 最貴竟不是瑞士 香港居東亞第1

編譯周辰陽
聽新聞
test
0:00 /0:00
線上資料庫「Numbeo」近日公布排行榜，香港的生活成本指數為75.2，位居東亞榜首；圖為尖沙咀維港景色。(中通社)
線上資料庫「Numbeo」近日公布排行榜，香港的生活成本指數為75.2，位居東亞榜首；圖為尖沙咀維港景色。(中通社)

線上資料庫「Numbeo」彙整各地的消費者價格感受、房地產價格與生活品質等相關指標，近日公布2026年各地方生活成本指數，數據顯示最貴的生活地區竟不是瑞士。「生活成本指數」以紐約市作為基準（指數100），英國海外領土百慕達以成本指數135.8高居榜首，利比亞則以指數18.3排名墊底；美國指數為68.8，排第23名；台灣指數為49.7，排第57名；中國則排第124名。

從Numbeo公布的排行榜可見，全球生活成本最高的地區多集中於島嶼型經濟體與高所得經濟體，前5名依序為百慕達（135.8）、開曼群島（115.6）、美屬維京群島（111.3）、瑞士（110.7）與所羅門群島（102.3）。第6至第10名依序為巴哈馬（98.8）、冰島（97.2）、英國王室屬地澤西島（88.7）、新加坡（87.7）與挪威（83.7）。

就東亞地區的生活成本指數比較，香港位居榜首（75.2）、韓國第33名（61.6）、澳門第35名（60.5）、台灣排第57名（49.7）、日本排第66名（47.5）、中國則是排第124名（30.5）。根據榜單，台灣生活成本指數的相關細項中，租屋指數為14.2、雜貨指數64.6、餐廳指數27.4，當地購買力指數則為98.9。

根據Numbeo說明，該平台提供一系列生活成本相關指數，用以比較全球各城市在不同面向的生活支出。

其中，「生活成本指數」主要衡量雜貨、外食、交通與公共事業等消費性商品與服務價格，不納入房租或房貸等居住成本。

此外，「雜貨指數」反映日常食品與生活用品價格；「餐廳指數」則是比較在當地外出用餐的消費水準；「租屋指數」則是比較城市公寓的平均租金與紐約市的租金相比如何，若指數值為80表示該城市的租金比紐約市低約20%；「當地購買力指數」則依居民平均淨薪資衡量實際購買能力，例如指數為40，代表居民的購買力約為紐約市的40%。相關指標可作為比較不同城市經濟條件的參考。

世報陪您半世紀

紐約市 租金 瑞士

上一則

首爾廣場溜冰不到1美元 52天吸逾18萬人 近5萬是外國客

下一則

「大雪覆蓋鐵軌」 瑞士雪崩釀80人火車脫軌5傷

延伸閱讀

擴展免費托育 集會抗議：先修復現行同工不同酬系統

擴展免費托育 集會抗議：先修復現行同工不同酬系統
長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點

長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點
紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗
紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀