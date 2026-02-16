我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

日本最高齡男111歲逝 長壽祕訣：懂得忘記、吃到七分飽…

聯合新聞網／綜合報導
日本最長壽的人水野清隆先生日前安詳在家中離世，享壽111歲，他生前深受家人愛戴和照顧。靜岡縣磐田市長去年11月曾頒發市民獎給他，稱讚「他是我們城市的驕傲，是活力與健康的象徵」。(取材自Ｘ平台)
日本國內最高齡男性、居住於靜岡縣磐田市的水野清隆，於2026年近日因衰老在家中辭世，高齡111歲。這位跨越明治到令和五個時代的人瑞，生前接受媒體專訪時，曾透露其獨特的「養生法」，其中最關鍵的竟是「懂得忘記」，不為事物所苦，保持心境平和。磐田市市長草地博昭發表聲明表示，對水野老離世深感悲痛，形容對方一直被視為活力與健康的象徵。

據日媒「集英社Online」等媒體綜合報導，水野於1914年3月14日出生，去年8月成為日本全國在世最長壽男性，亦是靜岡縣自2015年以來，首次由男性登上全縣最高齡在世居民之位。

從沒想過自己會活這麼久

曾經有人問這名高齡111歲的人瑞還有沒有什麼人生目標或願望時，他只是笑笑的說：「沒什麼特別的，我從沒想過自己會活這麼久。」對人生充滿感激。鄰居曾於其111歲生日時在門口擺放111隻紙鶴，為他祝壽。

1914出生的水野清隆年輕時曾隸屬日本天皇皇居衛隊，並在第二次世界大戰期間派往中國東北作戰，在戰爭中曾多次面臨生死交關的險境，他生前回憶，當年同袍多人陣亡，戰爭歲月十分痛苦，成為終生難忘的經歷。後來經過一番波折，他最終回到故鄉靜岡安定下來，成為一名農民，直到85歲才退休

日本最長壽男性、111歲人瑞水野清隆日前因衰老辭世，生前曾透露獨特的「養生法」，...
水野清隆育有4名子女，並有10名孫子女及10名曾孫子女，家族枝葉繁茂。

去年受訪時身體仍相當硬朗，雖因白內障在108歲時失明，但每月訪視的醫師都大讚他的血壓與脈搏「非常健康」。水野清隆當時吃飯、如廁、洗澡等日常起居上沒什麼問題，走路雖然需要家人攙扶，但在熟悉的家裡，他也能自己扶著牆面走動。

被問到長壽祕訣時，他笑稱：「我也搞不太清楚，但最重要的就是不要糾結，馬上忘記。」他認為累積壓力是萬病之源，既然煩惱無濟於事，遇到不開心的事「馬上忘掉就好」。

為了健康 95歲後徹底戒酒

生活作息方面，水野清隆過著非常規律的生活。每天早上6點起床，晚上8點就寢。飲食上，他堅持一日三餐，且嚴格遵守「吃到七分飽」的原則，絕不暴飲暴食。儘管正餐節制，他卻有個可愛的堅持：每天上午和下午各享受一次點心，像是蜂蜜蛋糕、年輪蛋糕和養樂多，或家人朋友送的甜點他都很喜歡。

至於飲酒習慣，他展現了驚人的自制力。他坦言年輕時也喝，但「95歲時覺得身體吃不消，為了健康就徹底戒酒」。失明前，爺爺喜歡看棒球和長距離接力賽轉播。失明後，他最大的樂趣是戴著耳機「聽」大相撲轉播。

水野清隆在家人陪伴下安詳離世，去年生日時那句「沒想到能活這麼久」的感言，也完美詮釋了這位長壽農夫的豁達人生。隨着水野辭世，日本在世最長壽男性的頭銜，現由熊本縣熊本市居民加藤光接棒。資料顯示，加藤於1914年5月2日出生，較水野年輕約兩個月。

曾為日本最長壽男性的水野清隆，20多歲擔任皇居近衛兵時的舊照，至今仍由家人珍藏。...
曾為日本最長壽男性的水野清隆，20多歲擔任皇居近衛兵時的舊照，至今仍由家人珍藏。(取材自維基百科)

