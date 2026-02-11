挪威領先全球提升動物福利 2027年全面停用速生雞種

我的頻道

中央社11日專電
挪威肉品與家禽產業決定在2027年全面停用速生雞種，避免造成雞的健康問題。雞隻示意圖，非新聞事件圖。(路透)
為了增進挪威動物福利水準，挪威肉品與家禽產業決定在2027年全面停用速生雞種，避免造成雞的心臟、骨骼、心理等健康問題，此外In-Ovo雞蛋性別篩選技術也將成為挪威家禽產業的新標準，減少撲殺公雛雞的需求。

挪威大型蛋肉品加工合作社Nortura與挪威肉品與家禽產業協會（National Association of the Meat and Poultry Industry, KLF）上個月宣布，為了提升挪威動物福利的水準，參考挪威政府的動物福利報告與挪威國會的建議，預計在2027年12月31日前全面停用速生雞種（Fast-growing breeds），並且在2027年7月1日前將In-Ovo雞蛋性別篩選技術提升為家禽產業的新標準。

根據丹麥動物福利倡議團體Anima International的資料，挪威每年大約飼養7000萬隻雞，其中約6成是速生雞種，這次的聲明讓挪威成為世界第一個停止使用速生雞種的國家。

根據挪威科學新聞網站ScienceNorway.no的報導，挪威養雞業最常使用的快生雞品種是Ross 308。速生雞可以在較短的時間內長到最大、最重，這讓牠們可以產出更符合市場期待的大塊雞胸肉，但這樣的生長模式也讓雞的活動受限，有許多雞可能會無法支撐自身體重而折斷腿，心臟、骨骼、肌腱的健康問題也相當常見。

這些速生雞通常生長4到6週就能達到最大體型，然後被宰殺送到市場販售。母的速生種種雞通常能有更長的生命，但為了防止牠們生長太大而影響蛋的產量，挪威雞農會減少飼料，這些母雞大半時間都處於挨餓狀態，讓牠們長期感到憤怒、受挫，心理健康產生問題。

ScienceNorway.no的報導指出，科學家目前有2個解決方法，一是改變飼料配方，減少飼料的卡路里，讓雞農可以正常餵食但不會造成母雞成長過快；二則是改用慢生雞種（slow-growing breeds）。

KLF的媒體聯絡人艾德（Svein-Erik Eide）對中央社表示，慢生雞有不同品種，但在挪威可能會成為主流的品種比起速生雞種的生成時間長約一週。

他表示，目前挪威雞農對全面改用慢生雞種的政策看法不一，大部分的雞農了解這是因應社會期待的做法，並對於維持大眾對養雞業的信任與養雞業整體合法性相當重要。但另一部分的人則認為，消費者不見得了解這樣的改變背後會帶來的成本增加與價格提高。

In-Ovo雞蛋性別篩選技術可於胚胎孵化前辨識性別，避免在小雞孵出後檢視性別並撲殺公的雛雞。

艾德表示，將提升為家禽產業的新標準是挪威長期關於動物福利討論下的產物，雖然這個措施是否真的能提升動物福利還有很多討論，在道德層面許多人認為在雞蛋階段摧毀好過於撲殺公的雛雞。

他說，除此之外，這麼做可以讓養雞業得到更多更廣泛的社會信任，讓政策指定者和產業界等關心動物福利的人可以更關注在其他議題上。

艾德表示，KLF強烈抗議使用「科學怪雞」或「科技怪雞」（Frankenchickens）這個詞來形容速生雞種，因為這個具煽動性與誤導性的名詞抹滅了這樣的品種是為了達到特定目的，透過長期且傳統的配種而來的事實，並非人造或科學實驗所得來。

挪威 雞蛋

荷蘭法院調查晶片商安世 維持執行長張學政停職裁決

菲律賓美食網紅拍片誤食「魔鬼蟹」 全身抽搐身亡

