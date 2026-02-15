日本前寫真女星森下千里逆襲 扳倒政壇老將

日本眾議院2月8日改選，在宮城4區，自民黨提名的前寫真女星、現任環境政務官，也是前藝人森下千里，爆冷門當選眾議員。（取材自Ｘ平台）

日本 第51屆眾議院選舉日前投票，自民黨在首相高市早苗 領軍下橫掃316席，單獨取得超過三分之二席次的超級多數；其中在宮城四區更爆出「秒殺級」的大冷門，自民黨提名的前寫真女星、現任環境政務官森下千里，成功擊敗「中道改革聯合」共同幹事長、政壇老將安住淳，確立了在小選區的首次勝利，成為選戰焦點人物之一，震撼日本政壇與網路社群。

據日媒「日刊體育」報導，確定當選後，森下千里在當地的競選事務所現身，滿臉笑容地用東北方言「晚安（おばんでございます）」向支持者親切致意。她謙虛表示：「雖然我仍有許多不足之處，但未來會在各位的指導下，全力為地方服務，讓日本變得更強韌、富足。」

對於結果，網友紛紛喊：「簡直是小蝦米 扳倒大鯨魚！太精采了！」「雖然一直因為寫真偶像出身被揶揄，但她真的默默努力了好久」「原本以為會陷入苦戰，沒想到竟然是開票即當選的壓倒性大勝」。

回顧森下千里的從政之路充滿波折。來自名古屋的她，2019年正式退出演藝圈後轉戰政壇，2021年首場選戰，便對上實力深厚的安住淳，最終慘敗並淚灑記者會。但她並未就此放棄，落選後毅然將住家和事務所搬至宮城縣石卷市，自封「街頭演說女王」，無論嚴寒酷暑，連日站在街頭演講，展現深耕地方的決心。

在2024年選舉中，則轉戰比例代表並成功進入國會，之後在高市早苗內閣中擔任環境政務官，穩健累積政治資歷。報導指出，過去以泳裝寫真和綜藝節目中聞名的她，如今已完全褪去藝人光環，改以淡妝、白襯衫搭配深色套裝的幹練形象示人。這種真誠投入政治的態度，加上高市首相的執政優勢助攻，讓她終於獲得選民廣泛支持，成功扳倒在野黨強敵。