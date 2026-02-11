我的頻道

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

泰國觀光降溫 擋不住「貓經濟」熱潮 市場規模1年118億

綜合報導
泰國愛貓人口快速成長，政府開始重視寵物經濟；圖為去年5月在曼谷舉行的寵物博覽會，一隻貓躺在寵物袋跟著主人參觀。(路透)
泰國的貓咪愛好者市場正在快速成長，規模大到連政府都將這種寵物視為經濟的重要一環。

中央社引述「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，曼谷市中心一家貓咪咖啡廳周日擠滿了家長與小孩，孩子們被貓咪的可愛模樣迷得目不轉睛，看到貓咪舔食肉泥時忍不住發出驚嘆。

近年來類似的貓咪咖啡廳激增，同時帶動了對寵物食品、寵物旅館、服飾及藥品的需求增長。

主辦泰國貓咪相關展覽的N.C.C. Management & Development公司指出，泰國年度貓咪市場規模達3678億泰銖（約118億美元），超過狗市場的2268億泰銖。

每隻貓的月均花費約在3500至6800泰銖之間，高於狗的平均每月3500至5500泰銖。

N.C.C.指出，隨著都市人口增加，居住空間縮小，越來越多家庭選擇飼養貓而非狗。政府似乎也將貓經濟視為機會，去年11月，五種本土貓種--暹羅貓、蘇帕拉克貓、呵叻貓、貢扎貓及考瑪尼貓，被指定為國家象徵。

泰國經濟持續面臨困境，作為支柱產業的觀光業受到詐騙中心相關犯罪與泰銖強勢的影響。2025年外國遊客較2024年減少7.2%，為自2021年疫情以來的首次下降。

泰國 寵物 咖啡

泰國、越南、大馬 對美順差擴大

台灣首見詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

唐治平走過母喪首露面 曝新動向：想回泰國

正常甜=半糖 泰政府重訂全糖標準 4家連鎖咖啡業2.11啟動

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

