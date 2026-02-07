我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

芬蘭滿街睡眠艙、寵物取暖柱？南亞國家生成AI圖瘋傳社群分潤

中央社／赫爾辛基專電
芬蘭國家廣播公司發現，由人工智慧產出的虛假影像近期於社群平台廣傳；示意圖。(本報資料照片)
都市發射無線電力強光、商店設有寵物取暖柱、大馬路上排列隔音睡眠艙，這些由人工智慧產出的虛假影像近期於社群平台廣傳。芬蘭國家廣播公司（Yle）發現，印度和巴基斯坦等南亞國家的內容農場透過社群平台Meta分潤計畫獲利，使芬蘭淪為假圖生產鏈的素材來源。

芬蘭國家廣播公司查證指出，數十個臉書專頁管理權限可追溯自南亞地區。調查鎖定兩家位於印度古茶拉底邦（Gujarat）的廣告機構，透過大量帳號重複轉傳虛假影像。YouTube平台甚至出現數百支印地語（Hindi）教學影片，傳授如何產製AI圖片賺取報酬。即便Meta曾承諾標註AI內容，現實中多數不實圖片仍未具標籤。

據報導，這些虛假影像的獲利機制並非傳統詐騙，而是Meta推動的內容變現計畫。2024年Meta透過該計畫支付超過20億美元，誘使創作者產製吸睛影像。對印度與東南亞讀者而言，芬蘭被視為「異國科技樂園」，其高度發展的形象易於建構正面故事。單張圖片利潤雖僅幾美分，但部分專頁日發數十張圖，累積收入相當可觀。

報導中接受訪問的赫爾辛基大學（University of Helsinki）研究員波喬年（Matti Pohjonen）形容此為「資訊環境的廉價生產化」。當平台巨擘與AI企業追求高點閱率，並結合社交媒體進行病毒式傳播，產生的資訊污染讓人難以因應。

同校研究員皮荷年（Niko Pyrhönen）警告，即便內容屬正面的「白色謊言」，長期而言仍損害國家品牌公信力。若任由不實資訊建立虛假可信度，當芬蘭未來真有重大創新時，恐難以說服公眾相信。

