AI旅遊文大推澳洲「不存在的溫泉」 當地飯店狂被追問

快訊

編譯周辰陽／即時報導
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。(路透)
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。(路透)

澳洲一家旅行社的網站刊登一篇由人工智慧（AI）生成的部落格文章，推薦塔斯馬尼亞北部一處「寧靜」溫泉，但遊客抵達後才發現，這個溫泉實際上並不存在，等於白跑一趟。

根據CNN取得的「塔斯馬尼亞旅遊」（Tasmania Tours）網站截圖顯示，這篇現已刪除的部落格文章曾推薦「韋德伯勒溫泉」（Weldborough Hot Springs），稱其位於塔斯馬尼亞東北部的森林之中，能提供「靜謐的世外桃源」，並形容其為「寧靜的避風港」，還被吹捧為健行客的「最愛」。

韋德伯勒是座鄉間小鎮，當地韋德伯勒飯店（Weldborough Hotel）負責人普羅伯特（Kristy Probert）受訪時表示，遊客自去年9月起開始詢問有關溫泉的問題，讓她一頭霧水。

普羅伯特說，一開始只是接到幾通電話，但後來遊客陸續湧現，每天大約會接到5通詢問電話，至少還有2到3人直接到飯店尋找溫泉。她表示：「我們這裡非常偏僻，所以這樣的情況其實很莫名其妙。」也笑說，自己每次都會回應對方：「如果你真的找到那些溫泉，我請你喝啤酒。」

她還提到，當地的韋爾德河（Weld River）「冰冷刺骨」，平時通常只有尋找藍寶石和錫的探礦者會穿著潛水服下水。她補充說，附近小鎮有一間桑拿房，如果硬要體驗一下，也許可以先去那裡，再跳進這條冰冷的河裡。

經營「塔斯馬尼亞旅遊」網站的新南威爾斯省「澳洲旅遊遊輪公司」（Australian Tours and Cruises）負責人亨尼西（Scott Hennessey）本月稍早接受澳洲廣播公司訪問時坦言：「我們的AI完全搞砸了。」

亨尼西表示，公司將行銷內容外包給第三方，雖然他平時都會審核每篇貼文，但這篇出包的文章是在他出國期間上架。他也強調：「我們不是詐騙，而是一對真心想把事情做好、為客戶負責的夫妻。我們合法經營，是實實在在的人，也有聘用銷售人員。」

普羅伯特則表示，她對「塔斯馬尼亞旅遊」業者所面臨的處境感到同情，也認為這次出錯「其實有點好笑」。她並向遊客保證：「韋德伯勒有很多事情可以做，只是沒有溫泉。」

澳洲 AI 詐騙

