日大阪道頓堀火災報告出爐 建物爆燃 現場溫度10秒飆破300℃

日本大阪知名鬧區道頓堀去年的火災，造成兩名消防員殉職。（取材自X平台）
日本大阪知名鬧區道頓堀去年的火災使兩名消防員殉職，大阪市消防局日前公布的調查報告指出，當時建物發生爆燃，消防員殉職現場的室內溫度，很可能在短短10秒飆破攝氏300度。

道頓堀北側一棟建物去年8月18日發生火災，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢當時也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。

當時，失火建物的五樓到六樓發生坍塌，有兩名消防員在撤離途中受困在建物內，儘管後來獲救，但到院後仍宣告不治。

綜合時事通信社與朝日放送電視台等日媒報導，大阪市消防局的調查報告點出災情擴大的因素包含未能妥善因應「爆燃」（backdraft），以及火勢延燒到大樓外牆廣告，加上現場資訊共享延誤等情況，屬於「多項因素疊加」所致。

由於大阪府警方仍在偵查階段，因此報告並未公開起火原因。

調查報告書指出，殉職的兩名消防員當時人在建物六樓，而五樓發生「爆燃」使兩人無法脫困，因而殉職。

爆燃是指火焰耗盡所有氧氣後遇到新鮮空氣時，發生激烈燃燒。報告指出，這也使現場發生混亂，要尋獲與救出兩名消防員相當耗時。

大阪市消防局針對此事的防範措施，是計畫讓職員接受虛擬實境訓練，模擬爆燃等難以預測的狀況。另外，為了加強安全管理，將新設有別於火災現場指揮本部的安全統籌部隊。

當時，火舌也蔓延到固定在建物外牆的大型廣告，大阪市政府正在調查並指導道頓堀川沿岸高度逾三公尺的屋外廣告，其中有86件對象廣告違反建築基準法，市府已要求改善。

日本官方預計在明年3月底截止的2026年度，公布這場火災的調查結果報告。

