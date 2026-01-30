慶建城703年…立陶宛燈光節點亮冬夜 吸引20萬人觀賞

我的頻道

中央社／維爾紐斯專電
立陶宛一年一度的維爾紐斯燈光節23日登場，老城區化身為大型當代燈光藝術舞台。圖為德國藝術家將色彩繽紛的影像，投射於擁有超過600年歷史的聖約翰教堂立面。(中央社)
立陶宛一年一度的維爾紐斯燈光節23日登場，老城區化身為大型當代燈光藝術舞台。圖為德國藝術家將色彩繽紛的影像，投射於擁有超過600年歷史的聖約翰教堂立面。(中央社)

立陶宛年度維爾紐斯燈光節近日登場，老城區化身為大型當代燈光藝術舞台。今年燈光節集結來自10個國家的藝術家，展出多達25件作品，透過光線、音樂與建築之間的對話，邀請民眾沉浸於冬日藝術饗宴之中。

維爾紐斯燈光節（Vilnius Light Festival）每年於1月底舉行，為慶祝首都維爾紐斯建城紀念日，已成為立陶宛獨具特色的冬季文化傳統，每年約吸引20萬人次前來欣賞。

根據歷史記載，立陶宛大公格迪米納斯（Gediminas）於西元1323年1月25日致信西方諸國，向歐洲各地介紹立陶宛，該日期因此被視為維爾紐斯的建城日。

燈光節今年邁入第8屆，慶祝維爾紐斯建城703周年。

2026年的燈光節以富含概念性的燈光藝術為亮點，強調多重感官體驗。裝置主題交織記憶、時間、自然、生態、科技，以及人與世界的關係等議題，從黴菌結構與植物生命、水與火的元素、太陽能量與時間流逝，到神話鳥類的象徵與浩瀚宇宙，呈現世界與宇宙的複雜樣貌。

本屆節目焦點之一是來自荷蘭、享譽國際的燈光藝術家阿克特（Boris Acket）所創作的視聽裝置作品「千聲之鳥」（The Bird of a Thousand Voices）。作品巧妙結合光影、聲音、機械動態與神話意象，以富含詩意的表現形式，邀請觀眾思索人與自然之間的關係。

荷蘭燈光藝術家阿克特所創作的視聽裝置作品「千聲之鳥」，結合光影、聲音、機械動態與...
荷蘭燈光藝術家阿克特所創作的視聽裝置作品「千聲之鳥」，結合光影、聲音、機械動態與神話意象，是今年燈光節亮點。(中央社)
來自加拿大的作品運用懸掛式大型可伸縮螢幕，結合背投影與觸控技術，邀請民眾透過觸碰...
來自加拿大的作品運用懸掛式大型可伸縮螢幕，結合背投影與觸控技術，邀請民眾透過觸碰引發即時的視覺與聽覺變化，特別受到孩童喜愛。(中央社)

加拿大體驗設計工作室Ottomata則帶來融合科技與藝術的互動作品「Tetra」。裝置運用懸掛式大型可伸縮螢幕，結合背投影與觸控技術，民眾可透過觸碰引發即時的視覺與聽覺變化，特別受到孩童喜愛。

德國藝術家霍爾舍（Julian Hölscher）的作品「鐘擺」（Pendulum），將色彩繽紛的影像投射於擁有超過600年歷史的聖約翰教堂。巨大鐘擺投影隨著音樂節奏時快時慢擺動，充滿律動感，巧妙喚起人們對緊迫感與秩序感的思考。

近日維爾紐斯氣溫降至攝氏零下10度，仍有不少民眾前來賞燈。參觀民眾亞伯特（Albert）表示，他對現場聚集如此多欣賞燈光秀的人感到意外，也認為這類活動能鼓勵大家走出戶外十分難得，不同形式的互動燈光裝置，也為人們帶來多元視角，重新欣賞維爾紐斯這座城市。

維爾紐斯燈光節每年於1月底舉行，已成為立陶宛獨具特色的冬季文化傳統。昨天維爾紐斯...
維爾紐斯燈光節每年於1月底舉行，已成為立陶宛獨具特色的冬季文化傳統。昨天維爾紐斯氣溫降至攝氏零下10度，仍有不少民眾前來賞燈。(中央社)
維爾紐斯燈光節作品透過光線、音樂與建築，打造出引人入勝的視覺效果，每年都吸引眾多...
維爾紐斯燈光節作品透過光線、音樂與建築，打造出引人入勝的視覺效果，每年都吸引眾多民眾前來欣賞。(中央社)

立陶宛 德國 加拿大

