張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

新加坡攜泡泡馬特 搶過年觀光商機

中央社／新加坡專電
近年爆紅的中國潮玩製造商泡泡瑪特（POP MART）布局東南亞等市場，在新加坡推出魚尾獅造型商品，吸引青年族群與觀光客購買。圖為聖淘沙一處商店。(中央社)

迎接農曆新年旅遊潮，新加坡知名景點推出多項活動。聖淘沙名勝世界除了新開業飯店，還攜手潮玩品牌打造裝置藝術，與世界桌球職業大聯盟合作舉辦賽事。藝術科學博物館則推出巨幅昆蟲影像展，盼吸引遊客駐足。

聖淘沙名勝世界區域市場銷售及營銷助理總監蔣政民表示，園區近期與潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）合作設置裝置藝術，加上新加坡環球影城小小兵樂園、去年開放的海洋生態館（Singapore Oceanarium），以及新開業的飯店The Laurus等多項新亮點，期望吸引更多遊客到訪。

根據聖淘沙名勝世界提供新聞資料，世界桌球職業大聯盟（WTT）宣布，聖淘沙名勝世界成為WTT新加坡大滿貫2026年賽事及官方綜合度假區合作夥伴。賽事將於2月19日至3月1日舉行，也是新加坡第5次舉辦WTT大滿貫賽。

台灣桌球一哥林昀儒、桌球新星高承睿等人曾參與新加坡大滿貫賽。蔣政民表示，WTT活動期間將有許多世界選手到此，聖淘沙名勝世界推出系列飯店套票，吸引遊客與球迷到訪，還有機會與球員互動。

聖淘沙名勝世界與潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）合作，設置裝置藝術搶觀光商機。(中央社)
聖淘沙名勝世界是東南亞觀光熱門景點之一，飯店業者進駐搶商機。圖為位於聖淘沙、去年底開幕的新飯店The Laurus一隅。(中央社)

此外，位於金沙酒店（Marina Bay Sands）附近的藝術科學博物館（ArtScience Museum），近日舉辦「昆蟲：微觀雕塑放大展（Insects: Microsculptures Magnified）」，展出巨幅昆蟲影像。

根據藝術科學博物館新聞資料，這次展覽由英國攝影師比斯（Levon Biss）透過鏡頭，將昆蟲的微觀細節轉化為視覺體驗，藝術科學博物館與美國自然史博物館合作策劃，共有37幅來自牛津大學自然史博物館館藏的巨型昆蟲照片。

藝術科學博物館副總裁哈格（Honor Harger）表示，這是館方首度以昆蟲為主題的展覽，盼藉此理解牠們複雜而精美的結構，以及對地球生命的重視。

新加坡金沙酒店（Marina Bay Sands）附近藝術科學博物館（ArtScience Museum）舉辦「昆蟲：微觀雕塑放大展」，展出巨幅昆蟲影像。（Marina Bay Sands提供）

