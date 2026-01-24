33歲加州女辭高薪工作當「顧房保母」免費環遊世界還領薪

我的頻道

聯合新聞網／綜合報導
美國一名33歲女子辭掉年薪達六位數美金的工作，並賣掉公寓，改行當起全職「顧房保姆」，不僅換來免費環遊世界的機會，還能領取酬勞；示意圖。(圖／AI生成)
美國一名33歲女子原本擁有年薪達六位數美元的房產管理工作，但在四年前，她毅然決定離職並賣掉公寓，改行當起全職「顧房保母」（house sitter），不僅換來免費環遊世界的機會，還能領取酬勞，這種打破常規的生活方式在網路上引發關注。

據每日郵報Daily Mail報導，來自加州灣區的派瑞許（Alanna Parrish）過去深耕房產仲介與物業管理多年，收入相當優渥，但她內心卻始終渴望冒險。2022年，她原本計畫給自己一場為期半年的旅行，沒想到一離開家就再也回不去了，最後索性賣掉自己的房產，正式展開「沒有固定住處」的生活。

派瑞許並非像一般遊客入住飯店或Airbnb，而是選擇住在「陌生人的家」。她透過專門平台接受委託，當屋主出國度假或出差時，由她入住房內幫忙照顧寵物、替植物澆水、收取信件，並確保房屋安全。派瑞許解釋，「屋主希望即使他們不在家，家裡看起來仍像有人居住一樣。這讓他們能安心享受假期」。

這兩年來，她已經造訪過全球17座城市。這份工作除了提供免費住宿節省了驚人的租金開銷外，根據地區與職責不同，她還能向屋主收取服務費。派瑞許透露，每間房子的停留時間從兩天到一個月不等，平均是一週。雖然她沒有公布確切收入，但她強調：「省下的租金與固定開支非常可觀，我過得完全不辛苦，甚至存下了不少錢」。

不過，派瑞許也坦言，這種「拎著行李箱生活」的日子並非完全只有浪漫。她指出，頻繁的搬遷、包裝行李以及物流規劃非常耗費體力，且缺乏固定的生活常規，偶爾也會感到孤獨。但她認為，這與過去高薪卻感到被束縛的壓力相比，現在的自由感遠勝一切。

派瑞許表示，「我可以像當地人一樣體驗新社區，設計自己的日子，而不是為了工作而生活。」對於想要效仿這種生活的人，她建議先從「兼職」開始嘗試，累積好評與信任感後再考慮轉全職。她強調，這份工作需要極強的組織能力與適應力，「如果你重視自由勝過常規，這會是一份回報極高的生活方式」。

租金 加州 寵物

