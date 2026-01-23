英相會波蘭總統「捕鼠大臣」險絆倒攝影師 超搶鋒頭

英國第一貓、19歲高齡的Larry在唐寧街10號門口，險絆倒一位正要出來的攝影師。(歐新社)

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）近日在倫敦與波蘭 總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）會面。雙方結束會談準備離開時，走在前方的隨行攝影師，險些被英國首相官邸著名的「第一貓」、現年19歲的賴瑞（Larry）絆倒，場面一度驚險又帶點趣味。

綜合香港 01與英國獨立報（Independent）報導，當納夫羅茨基與一名攝影師正要走出唐寧街10號時，長年駐守首相官邸的賴瑞突然向前衝出，攝影師因此踉蹌了一下，隨後賴瑞也受到驚嚇迅速跑開。這一瞬間的插曲被現場媒體記者完整拍下。

相關影片曝光並在社群平台流傳後，賴瑞的官方帳號小編也留言回應，幽默表示：「大家自己看影片判斷，是我絆倒了攝影師，還是攝影師自己絆到腳，差點把我壓扁？」

賴瑞最初被帶進首相官邸，是為了負責捕捉老鼠，但牠經常被外界調侃「不務正業」。隨著時間推移，這隻貓早已超出原本職責，成為英國政壇多年動盪中的象徵性存在。

納夫羅茨基在訪問唐寧街10號期間，也對英國派遣士兵駐守波蘭表達感謝，指出這是英國對北約（NATO）前沿陸軍部署的重要貢獻；施凱爾則回應，感謝波蘭方面對該部隊的接待與支持。