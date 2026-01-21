敘利亞向庫德族釋善意 將庫德語訂為「國家語言」

我的頻道

敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)16日發布了一項命令，宣布將庫德語訂為「國家語言」，在近期發生衝突後，此舉明顯是為了向庫德族釋出善意。

綜合媒體報導，這項命令是敘利亞1946年以來首度承認庫德族的國家權利。命令指出，庫德族人是敘利亞「不可或缺的重要組成部分」，庫德族人在敘利亞前任執政者的統治下，遭受數十年的邊緣化與打壓。

夏拉也將庫德族新年3月21日的「諾魯茲節」(Nowruz)訂為國定假日，並賦予庫德族人國籍，有20%的庫德族人在1962年爭議性的人口普查中被剝奪了國籍。在宣布這項命令的法令中，夏拉敦促庫德族人「積極參與國家建設」，並誓言「保障」他們的權利。

這項命令正值去年3月達成的協議陷入了停滯，這項協議旨在將北部的庫德族實質自治政府併入國家之中。庫德族資深政治人物穆斯林(Saleh Muslim)表示，他視這項命令是「企圖規避庫德族人的權利，並分化他們。」

庫德族領導並獲得美國支持的「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces)，控制了敘利亞北部和東北部盛產石油的大片領土，其中大多數是在過去10年的敘利亞內戰與對抗伊斯蘭國期間所佔領的。

根據敘利亞專家巴蘭希(Fabrice Balanche)，敘利亞總人口約2000萬人，其中約200萬人為庫德族，其中120萬人生活在東北部地區。繼一年前推翻了長期執政的阿塞德(Bashar al-Assad)政權後，敘利亞伊斯蘭主義政府正在尋求將權力擴大至在全國各地。

庫德族部隊上週被敘利亞軍方趕出了阿勒坡市的兩個社區。

敘利亞 人口普查 石油

