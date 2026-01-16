我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

南非發現41.82克拉藍鑽 估價上看4000萬美元

中央社／約翰尼斯堡16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彼特拉珠寶公司13日在南非庫里南（Cullinan）礦區開採出一顆41.82克拉藍鑽，顏色和淨度極佳，相當罕見。圖為彼特拉珠寶公司2009年在蘇富比拍賣會上展示的稀有艷彩藍鑽戒指。（路透）
彼特拉珠寶公司13日在南非庫里南（Cullinan）礦區開採出一顆41.82克拉藍鑽，顏色和淨度極佳，相當罕見。圖為彼特拉珠寶公司2009年在蘇富比拍賣會上展示的稀有艷彩藍鑽戒指。（路透）

彼特拉珠寶公司13日在南非開採出一顆41.82克拉藍鑽，顏色和淨度極佳，相當罕見。珠寶商估價達4000萬美元。GIA鑽石鑑定師甚至表示，有可能超越史上傳奇藍鑽。

彼特拉珠寶公司（Petra Diamonds Limited）發布聲明，在南非庫里南（Cullinan）礦區開採出一顆重達41.82克拉的IIb型藍鑽，似乎顏色和淨度都有絕佳品質。公司目前正在做進一步分析。

IIb藍鑽僅佔天然鑽石總量的0.1%左右，屬於世上最稀有、最具價值的等級。

美國寶石學院（GIA）鑽石鑑定師、「只要天然鑽石」（Only Natural Diamonds）編輯莫布里（Grant Mobley）在該網站報導中表示，庫里南礦區開採過兩顆歷史上著名的藍鑽。「約瑟芬藍月」（The Blue Moon of Josephine）原石29.62克拉，切割成12.03克拉的豔彩藍鑽，於2015年以4840萬美元售出。「戴比爾斯庫里南藍鑽」（The De Beers Cullinan Blue）原石39.34克拉，最後切割成15.10克拉的豔彩藍鑽，於2022年以5750萬美元售出。

莫布里在該網站報導中表示，這顆新發現的41.82克拉藍鑽，「甚至有可能超越這兩顆傳奇藍鑽。」

南非稀有色彩珠寶商卡茲（Gregory Katz）15日接受「新聞24」（News24）採訪時也表示，這種大小和等級的藍鑽極為罕見，通常每十年才會出現。如果鑽石淨度和內部結構不錯，拋光後可達15至17克拉，估計達3000至4000萬美元。

但最終結果如何，還是要等到經驗豐富的切割師完成切割後才能知道。

美國寶石學院（GIA）為一家非營利組織，是鑽石、彩色寶石和珍珠方面的世界權威。提供公正的評級和研究，以確保大眾對珠寶行業的信任。

南非

上一則

「普亭已準備好終戰」 川普點名澤倫斯基阻礙俄烏和談

下一則

俄襲哈爾科夫能源設施 烏克蘭百萬人陷黑暗寒冷

延伸閱讀

維護貿易安全…中國主導 金磚首度海上聯演 伊朗、俄等參加

維護貿易安全…中國主導 金磚首度海上聯演 伊朗、俄等參加
委國事件後 解放軍將與俄羅斯等國家於南非舉行海上聯演

委國事件後 解放軍將與俄羅斯等國家於南非舉行海上聯演
中國伊朗軍艦抵南非參與演習 牽動對美關係

中國伊朗軍艦抵南非參與演習 牽動對美關係
NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願