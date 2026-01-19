女屍封牆 日餐廳老闆殺人照營業 開5台空氣清淨機遮掩

我的頻道

編譯周辰陽
北海道日高町一間餐飲店（見圖）老闆把一具女性遺體藏匿店面牆內，卻仍照常對外營業。（視頻截圖）
日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，49歲店主松倉俊彥涉嫌將一具女性遺體藏匿並藏在店面牆體內部的中空空間，期間疑似仍照常營業，但一次開五台空氣清淨機遭顧客察覺有異。日本電視台報導，警方日前確認，死者為先前失蹤的當地居民，現年28歲的護理師工藤日菜野，松倉已坦承犯行。

根據先前報導，松倉疑於去年12月31日前後，將女性遺體塞入店內牆壁的中空處，並以木板封住，隨後於今年1月2日仍開門營業，形同在「牆內藏有遺體」的狀態下做生意。一名認識松倉的人士說，他平時給人「很安靜」的印象，「沒想到在這麼鄉下的地方竟會發生這種事。」

工藤的屍體於10日凌晨被發現，死因為遭類似繩索的物品壓迫頸部導致窒息死亡。警方指出，推估死亡時間已超過十天，松倉則已坦承犯行，「確實把遺體放入店內牆壁中藏匿」，11日被移送檢方。

根據報導，案件曝光起因是警方接獲通報，稱工藤失蹤。調查人員指出，工藤去年12月31日下午4時左右曾出現在住家附近的監視器畫面中，原訂於翌日今年元旦傍晚前往勤務地點上班，卻未現身，期間去向不明。

不過，警方掌握工藤的手機曾於去年12月31日下午5時過後向友人發送訊息，松倉隨後以工藤友人的身分浮上檯面，並主動接受警方詢問，而工藤本人也曾被目擊多次出入松倉的酒吧。

工藤的友人表示，工藤與松倉曾在打烊後一起走出店外，而她也經常在松倉的酒吧過夜。兩人之間究竟發生了什麼事？警方也不排除殺人事件的可能性，正就詳細經過展開調查。

中央社引述北海道電視台報導報導，令人震驚的是，店主在遺體藏匿期間仍持續營業，不過一次開啟多達四至五台空氣清淨機，被顧客察覺有異。

一名男性表示，他從2日曾到店內消費的顧客口中聽說，「聽說只有那天，店裡同時開了四、五台空氣清淨機。店主還說，怎麼這麼陰暗，感覺和平時不一樣」。

日本北海道日高町一間餐飲店日前驚傳「牆內藏屍」案，警方確認死者為28歲的護理師。（視頻截圖）

