陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

仁川蔘雞湯「屎味炸裂」 店家甩鍋供應商：雞胗沒清乾淨

近日仁川一間名店卻因食材處理不當，將未清洗乾淨的雞胗混入湯中，引發食安疑慮。示意圖。(圖／123RF)
近日仁川一間名店卻因食材處理不當，將未清洗乾淨的雞胗混入湯中，引發食安疑慮。示意圖。(圖／123RF)

南韓仁川松島一間以蔘雞湯聞名的排隊名店，近日驚爆食安爭議。一名消費者在網路上發文控訴，用餐時竟在湯裡吃到疑似沾滿糞便的內臟，一口咬下瞬間「屎味炸裂」，讓他當場作嘔，更令人生氣的是，店家第一時間的處理態度相當消極，甚至將責任全推給上游廠商，引發南韓網友撻伐。

據韓媒「韓聯社」報導，該名消費者A某於1月5日在網路論壇發文，標題聳動寫著「在知名蔘雞湯店吃到雞屎」。A某表示，他於上月23日晚間前往該店用餐，在享用蔘雞湯時，夾起一塊看似雞胗（砂囊）的部位，沒想到才剛咬下去，一股強烈的腐臭與糞便味直衝腦門，讓他差點當場嘔吐。

A某當下立刻向店員反映，沒想到店員僅承認「是沒有清理乾淨的雞排泄物」，態度卻相當習以為常，彷彿這類事情經常發生，並未表現出足夠的歉意。A某不滿要求老闆出面解釋並道歉，但事後僅接到廚房長的電話，對方聲稱「聯絡不到老闆，無法處理」，這種冷處理的方式讓A某氣得將經歷PO上網，痛批：「身為仁川松島最具代表性的名店，這種處理方式令人遺憾。」

隨著輿論發酵，該餐廳才出面回應。業者解釋，消費者吃到的異物並非直接的「雞屎」，而是雞隻的消化器官「雞胗（砂囊）」，是因為供應商在處理過程中未將雞胗及其內容物完全去除，才會導致殘留。

店家強調，這是上游肉品供應商的疏失，讓不該出現的部位混入食材中，目前正在向廠商追究責任並確認流程。針對「拒絕道歉」的指控，店家則澄清並沒有逃避，只是釐清事發經過需要時間，後續會視調查結果採取進一步措施。然而，將未清洗乾淨的內臟端上桌已是事實，店家的解釋似乎難以平息消費者的怒火。

