快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

泰千萬人淪空汙災民 民間推立法要讓排放者負責

中央社
每年冬季泰國大部分地區都會受到霧霾困擾；圖為曼谷空汙情況。（歐新社）
每年冬季泰國大部分地區都會受到霧霾困擾；圖為曼谷空汙情況。（歐新社）

一位在霧霾中跑步後身體不適的金融專家，以及一位擔憂孩子健康的醫生，正無懼政治環境的不確定性，帶頭倡議旨在解決空氣污染的里程碑法案。

每年冬季，泰國大部分地區都會受到霧霾困擾，多年來為解決這個問題所做的努力，包括居家辦公政策與農作物殘株焚燒規定，幾乎不見成效。

如今，隨著清淨空氣法案的推動，這場抗爭看到了一線希望。該法案將確立呼吸潔淨空氣的權利，對排放者徵稅，並向大眾公開污染源資訊。

作為「泰國清淨空氣網絡」（Thailand Clean Air Network, CAN）的一員，沃倫．林薩瓦特（Wirun Limsawart）協助推動這項措施。在泰國南部洛坤府長大的他，直到旅居海外10年、2018年回到泰國後，才意識到國內污染問題的嚴重性。

他開始擔心這些污染對3個孩子的健康影響。

「這讓我質疑，身為人類學家與醫生的我，能做什麼？」

作為裁縫和技工的孩子，沃倫是一名成績優異的高材生，曾就讀泰國頂尖醫學院。「我的父母總是在工作中示範什麼是真正關心他人，那種精神深深烙印在我心裡，我選擇了一條能幫助人的職業道路。」

他的生命中多次與疾病交鋒。

20出頭歲時，沃倫在公車上暈倒並診斷出腦瘤，化療與多年追蹤檢查的經歷，加深了他想更了解病患的渴望。

「我的身分切換成了病人…我想從醫生的視角出發，真正去理解病患。」

在泰國一些最貧窮和偏遠地區行醫8年後，他取得美國哈佛大學的人類學碩士與博士學位。如今他服務於泰國公共衛生部，身兼人類學家與醫師雙重角色，致力於將醫學研究與人類行為學研究進行深度結合。

沃倫對污染的憂慮，讓他在2019年走進曼谷一場相關議題的座談會，而這些對話逐漸發展成「泰國清淨空氣網絡」，多年來持續推動清淨空氣立法。

超過2萬人支持該團體的行動呼籲，達到公民提案立法的門檻，相關草案並已於去年10月在泰國國會下議院通過。

沃倫說：「我們必須讓排放者承擔責任。」

儘管泰國總理本月解散國會，使法案面臨新的障礙並陷入停滯，但「泰國清淨空氣網絡」共同創辦人威納琳．魯利塔農達（Weenarin Lulitanonda）表示，只要政府展現政治決心，法案仍有可能在今年2月舉行總理大選後重新提出。

