明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

散播世界末日謠言掀恐慌 迦納「先知」遭逮

編譯梁采蘩
迦納警方表示，諾亞言論透過社群平台與影音網站大量流傳，造成社會不安，警方隨後介入調查並將他上銬逮捕。(取材自Ｘ平台)
迦納警方表示，諾亞言論透過社群平台與影音網站大量流傳，造成社會不安，警方隨後介入調查並將他上銬逮捕。(取材自Ｘ平台)

迦納一名自稱先知的男子諾亞（Ebo Noah）因宣稱「世界將於2025年12月25日毀滅」，引發民眾恐慌；隨著時間過去，諾亞的末日預言並未成真，他也於去年12月31日遭到警方逮捕。

印度電視台英文版（India TV）報導，諾亞本名艾順（Evans Eshun），自稱來自迦納，近年以「現代版諾亞」形象在社群媒體累積關注。他宣稱自己是上帝派來的先知，並表示上帝警告他，世界將於2025年12月25日終結，方式是透過豪雨與全球大洪水。

在一段暴紅影片中，諾亞進一步聲稱，上帝已指示他建造船隻拯救人類，他也因此打造10艘船，並宣稱打造一艘「現代諾亞方舟」。

他在Instagram上自稱「伊伯耶穌」（Ebo Jesus），帳號約有3.2萬名追蹤者；去年8月，他也曾在YouTube發布名為「將發生什麼，以及如何發生」的影片，內容同樣圍繞末日洪水預言，並聲稱計畫在自己建造的方舟上生活約三年，以度過大洪水。

不過後續查明，諾亞宣稱由自己建造的方舟實際上並不屬於他本人。之後他又改口表示，自己已向上帝請求給人類更多時間。在另一段同樣在網路瘋傳的影片中，他聲稱，自己透過為期三周的禁食，成功促使上帝「延後」毀滅，甚至呼籲民眾開派對，宣稱災難已被推遲。

迦納警方表示，相關言論透過社群平台與影音網站大量流傳，造成社會不安，警方「特殊網路審查小組」隨後介入調查並將他拘留。諾亞戴著手銬的照片曝光後，在網路上迅速瘋傳。

值得注意的是，有媒體指出，諾亞獲得許多信徒的捐款，他用這些錢買了一輛價值8.9萬美元的車；社群影片底下也有不少人批評他是神棍。

