東京動物園逃脫狼回籠 未造成傷亡 貼文破千萬瀏覽

2025年12月28日，日本東京多摩動物公園發生狼隻脫逃事件，網友在社群媒體上傳疑似逃脫狼隻的照片。（取材自Ｘ平台）

日本 東京都日野市的多摩動物公園一隻由園方飼養的狼，去年12月28日上午從圍欄內逃脫，園方人員隨即展開追捕行動，所幸於28日下午在園內捕獲這隻狼。

這起案件掀起日本網友大量發文討論，平時只有個位數評論的園方X湧入大批留言，還有網友追查動物園上空直升機盤旋的蹤跡，期待這匹孤狼盡速落網。

多摩動物公園官方X案發上午10時49分發文表示，「園內有狼逃脫。為了確保安全，目前已經暫停入園。已經在園內的遊客，請前往正門前集合，或留在餐廳、無尾熊商店等建築物內的安全場所。請遵從工作人員指示，冷靜行動。」截至當天下午，這則貼文已突破1000萬次瀏覽，留言數超過800則，網友紛紛表示關切。

多摩動物公園說明，2025年12月28日上午9時30分開園後，飼育員與遊客等人目擊一隻狼出現在一般遊客也會經過的通道。「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，園方接著暫停開放遊客入園，並引導園內的人到安全場所。園方人員也與獸醫一同出動麻醉槍與網子，啟動抓捕行動。

多摩動物公園表示，這隻狼當天下午已在園內被職員捕獲，未傳出有人受傷。多摩動物公園總共飼養兩隻狼，另一隻狼則被確認在圍欄內。

園方在社群平台X的官方帳號宣布已順利捕獲狼，但當天將持續休園，同時為造成訪客的不便致歉。

住在附近的網友說，「原來一直看到直升機在盤旋，是因為這件事情，希望能快點找到。」還有人說，「想知道狼還在動物園內，還是已經跑出去了」、「我還以為是愚人節玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。

一名來自東京都東大和市的54歲男遊客表示，「當時看到巡邏車，詢問工作人員後知道有狼脫逃，接著前往園區入口附近的建物避難。相當好奇狼為何會逃脫」。