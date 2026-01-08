我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

東京動物園逃脫狼回籠 未造成傷亡 貼文破千萬瀏覽

中央社
2025年12月28日，日本東京多摩動物公園發生狼隻脫逃事件，網友在社群媒體上傳疑似逃脫狼隻的照片。（取材自Ｘ平台）
2025年12月28日，日本東京多摩動物公園發生狼隻脫逃事件，網友在社群媒體上傳疑似逃脫狼隻的照片。（取材自Ｘ平台）

日本東京都日野市的多摩動物公園一隻由園方飼養的狼，去年12月28日上午從圍欄內逃脫，園方人員隨即展開追捕行動，所幸於28日下午在園內捕獲這隻狼。

這起案件掀起日本網友大量發文討論，平時只有個位數評論的園方X湧入大批留言，還有網友追查動物園上空直升機盤旋的蹤跡，期待這匹孤狼盡速落網。

多摩動物公園官方X案發上午10時49分發文表示，「園內有狼逃脫。為了確保安全，目前已經暫停入園。已經在園內的遊客，請前往正門前集合，或留在餐廳、無尾熊商店等建築物內的安全場所。請遵從工作人員指示，冷靜行動。」截至當天下午，這則貼文已突破1000萬次瀏覽，留言數超過800則，網友紛紛表示關切。

多摩動物公園說明，2025年12月28日上午9時30分開園後，飼育員與遊客等人目擊一隻狼出現在一般遊客也會經過的通道。「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，園方接著暫停開放遊客入園，並引導園內的人到安全場所。園方人員也與獸醫一同出動麻醉槍與網子，啟動抓捕行動。

多摩動物公園表示，這隻狼當天下午已在園內被職員捕獲，未傳出有人受傷。多摩動物公園總共飼養兩隻狼，另一隻狼則被確認在圍欄內。

園方在社群平台X的官方帳號宣布已順利捕獲狼，但當天將持續休園，同時為造成訪客的不便致歉。

住在附近的網友說，「原來一直看到直升機在盤旋，是因為這件事情，希望能快點找到。」還有人說，「想知道狼還在動物園內，還是已經跑出去了」、「我還以為是愚人節玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。

一名來自東京都東大和市的54歲男遊客表示，「當時看到巡邏車，詢問工作人員後知道有狼脫逃，接著前往園區入口附近的建物避難。相當好奇狼為何會逃脫」。

日本

上一則

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

下一則

中國禁「兩用物項」 影響遠超禁稀土 日方促撤回

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31

