布拉格博物館整修5年 古蹟模型數位亮相 150年前建築活過來

中央社／布拉格專電
布拉格城市博物館整修5年重新開放，展覽主打數位互動體驗，讓參觀者了解19世紀的布拉格歷史與風景。(中央社)

布拉格城市博物館主館經歷5年整修後，於12月上旬重新亮相。館內以數位互動展覽為主，打破傳統靜態陳列的方式；其中19世紀打造的珍貴藏品「布拉格模型」，由紙張手工精製而成，細膩展現布拉格寧靜迷人的街景與建築細節。

布拉格城市博物館主館（Museum of Prague）自2020年起進行全面整修，以更新室內空間、技術與安全設備，並在2025年12月上旬起免費對外開放，吸引許多民眾排隊進場。

「布拉格模型」花10年完成

布拉格城市博物館主館以朗格韋爾（Antonín Langweil）在19世紀打造的「布拉格模型」為核心，是博物館最珍貴的展品，近期更被列為捷克文化古蹟。這座模型過去為整體展示，現在則拆分為12個部分，讓民眾能更仔細觀賞。

這座模型以紙板手工製成，面積達20平方公尺，描繪150年前布拉格歷史核心區的詳細景觀，包括已拆除的猶太城和舊城的數百座建築，當中有超過2000棟建築以1:480的比例呈現，涵蓋所有立面裝飾細節，以及庭院、花園、住宅和農耕設施。

「布拉格模型」由布拉格大學圖書館職員朗格韋爾在1826年製作，他將所有空閒時間和財力投入到這項嗜好中，並耗費10年完成。

布拉格城市博物館主館（Museum of Prague）自2020年起進行全面整修，以更新室內空間、技術與安全設備，並在2025年12月上旬起免費對外開放，吸引許多民眾排隊進場。(中央社)

投影呈現「紙造」展品

除了模型，數位互動體驗為布拉格城市博物館的特色，館內有長達22公尺的地板與牆面可進行投影，並搭配環繞音效，營造身臨其境的觀展體驗，目前在捷克屬相當創新的展覽空間。

根據捷克新聞通訊社（ČTK），布拉格城市博物館館長馬采克（Ivo Macek）表示，「在現代科技主導的時代，我們希望歷史不再困於玻璃櫥窗裡。我們能讓它重現生命、動起來，並將參觀者帶入其中。新的『時間中的城市』展覽正是建立在此想法上。」

馬采克表示，新展覽不同於單純娛樂性的互動展覽，因為所有內容皆源自歷史文獻。「參觀者所見的一切，都有研究、館藏與歷史文件為依據。我們希望以輕鬆的方式呈現，不讓參觀者感到負擔。」

AI機器人交流 能講16語言

馬采克說，布拉格城市博物館有AI部門，聊天機器人目前已能回答營運相關問題，且能使用16種語言交流，還能用來查詢博物館資料庫、館藏紀錄或出版物等資訊。

布拉格副市長卜吉比索爾（Jiří Pospíšil）則指出，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，全球博物館皆面臨危機，並為低迷的參觀人數所苦。

卜吉比索爾說：「因此，我們打造了目前捷克最先進的互動式布拉格歷史展覽。有人可能覺得它過於娛樂化，但這是我們對城市博物館的回應，避免它成為充滿蜘蛛網與塵封文件、乏人問津的地方。」

布拉格城市博物館整修5年重新開放，展覽主打數位互動體驗。館長馬采克（Ivo Ma...
布拉格城市博物館整修5年重新開放，展覽主打數位互動體驗。館長馬采克（Ivo Macek）表示，「在現代科技主導的時代，我們不再希望把歷史困在玻璃櫥窗裡。我們能讓它重現生命、動起來，並將參觀者帶入其中。」(中央社)

