400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下滾向觀眾

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁

新加坡濱海灣煙火秀迎接2026 遊客歡呼連連

中央社新加坡專電
迎接2026年，新加坡也將邁向建國61週年。跨年夜這天，現場倒數計時結束，知名景區濱海灣上空綻放出大型煙火秀，讓跨年民眾與遊客嗨翻、歡呼連連。

2025年落幕、2026年揭開序幕，新加坡全島多處同步舉辦跨年倒數活動，包括濱海灣、前體育城所在的加冷匯（The Kallang）、聖淘沙以及烏節路與克拉碼頭等地，皆有相關迎新慶祝活動。

其中，濱海灣跨年煙火秀向來是全球最受矚目的倒數活動之一。跨年夜當晚，濱海灣周邊湧入數十萬民眾聚集觀賞煙火迎接新年，警方與維安人員大規模進駐現場進行人流管制，播放廣播安全提醒，以防範人潮推擠與踩踏事件發生。

中央社記者於跨年夜所在的濱海灣一帶，以及金沙酒店周圍，看到從下午開始湧入大批年輕族群與海外旅客，在大草場（Padang）周邊、金沙活動廣場、富麗敦酒店、金禧橋與濱海藝術中心及魚尾獅等知名景點周圍佇足，搶占拍攝煙火最佳位置。

接近午夜時分，現場大批民眾齊聲倒數，零時零分一到、數十分鐘的璀璨煙火隨後綻放，任由煙火畫筆隨意揮灑，讓整個夜空宛如幻化成巨型畫布，遊客拿起手機拍攝之餘，也驚呼連連、拍手叫好。

來自台灣的遊客王小姐告訴中央社，過去他從未造訪新加坡，這次特別帶著家人一同前來，首度體驗新加坡濱海灣跨年的熱鬧氛圍。她表示，能在煙火與現場音樂的陪伴下迎接新的一年，感覺格外難忘。

來自美國的遊客漢克（Hank）則說，這是他繼去年10月初到新加坡觀看2025年一級方程式（F1）新加坡大獎賽後，再度造訪。

他指出，相較於歐美國家此時已進入冬季，到東南亞則可以享受溫暖的熱帶氣候和熱鬧的跨年夜，「在這裡迎接新年有種完全不同的感覺」。

