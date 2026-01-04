4600年法老王古夫太陽船 為了1目標…日埃合作公開修復

我的頻道

埃及日前在剛開幕的大埃及博物館內，對一艘有4600年歷史的古埃及法老王古夫太陽船，展開現場公開修復作業。（路透）
埃及日前在剛開幕的大埃及博物館內，對一艘有4600年歷史的古埃及法老王古夫太陽船，展開現場公開修復作業。（路透）

埃及日前在剛開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）內，對一艘有4600年歷史的古埃及法老王古夫（Khufu）太陽船，展開現場公開修復作業。

中央社引述美聯社、法新社報導，修復人員利用小型吊車，小心翼翼地將一塊脆弱腐朽的木板移入太陽船館（Solar Boats Museum）大廳，這是構成這艘古王國時期（Old Kingdom）儀式用船的共1650塊木料中的第1塊。

這艘船是在古夫統治時期建造。古夫也是下令修建舉世聞名吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）的法老王。

這艘船於1954年在金字塔群附近一座密封坑內被發現，但由於木材極為脆弱，相關出土與發掘作業直到2011年才正式展開。

埃及旅遊和文物部長法西（Sherif Fathy）說：「各位今天見證的是21世紀最重要的修復工程之一。」

這項修復作業預計耗時四年，將在大埃及博物館內全程對外開放，讓參觀民眾近距離觀賞。

這項計畫由日本國際協力機構（JICA）資助350萬美元，並由日本考古學家與埃及專家一同參與。

博物館修復計畫負責人齊丹（Eissa Zidan）指出，船體木料因長期熱劣化而極為脆弱，過去考古團隊因此遲遲未能展開修復；目前埃及與日本專家正採用符合國際標準的有機材料進行處理。

館內同時也收藏另一艘同時期的太陽船，這艘船出土狀況好得多，原先陳列於吉薩金字塔群旁。

這類船隻的確切用途仍未有明確定論，但根據博物館說法，專家認為這些船可能曾用於古夫葬禮時運送其遺體，或是為了讓他與太陽神拉（Ra）一同展開來世之旅而建。

大埃及博物館上個月盛大開幕，是全球最大單一文明博物館，耗資10億美元，收藏近5萬件古埃及文物，包括著名法老王圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓出土的寶藏。

法西表示，自11月初對外開放以來，每日訪客量平均達1.5萬人，多的時候甚至會達2.7萬人。

埃及政府希望藉由這座新博物館帶動觀光復甦。旅遊業約占埃及國內生產毛額（GDP）的9%，並提供近200萬個就業機會。

法西表示，經過多年因政局動盪和新冠疫情衝擊，埃及期望2026年旅客人次能較今年的1900萬成長約7%。

埃及日前在剛開幕的大埃及博物館內，對一艘有4600年歷史的古埃及法老王古夫太陽船，展開現場公開修復作業。（歐新社）

