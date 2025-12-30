我的頻道

煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

失敗修補教堂耶穌畫像爆紅 94歲西班牙婦西門內斯逝世

中央社即時報導
圖為教堂示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)
西班牙婦女西門內斯十多年前因擅自修補小鎮教堂耶穌畫像失敗，被媒體當成笑話報導，卻意外為小鎮帶來觀光熱潮。管理展示這幅作品的教堂今天證實西門內斯逝世，享壽94歲。

▲ 影片來源：Instagram＠theurbanherald（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2012年，在西班牙北部博哈（Borja）小鎮的一座教堂，西門內斯（Cecilia Gimenez）在修補一幅耶穌畫像壁畫時失手。

法新社報導，經她修補後，原作耶穌的容貌變得難以辨認，臉上看似長出動物鬃毛，當時許多媒體報導說，看起來像是猿猴；隨後引發網路熱議，大量梗圖及惡搞在網上夯傳。

這起風波讓博哈小鎮一躍成為觀光熱點，次年有約5萬7000名遊客前去參觀這座過去鮮為人知的教堂。

如今管理這幅壁畫展示的聖母慈悲教堂（Sanctuary of Mercy）基金會，在臉書發文證實西門內斯過世。

教堂基金會形容西門內斯是「2012年最知名人物之一」，並說她是「因為看到壁畫損壞嚴重，出於善意，決定重新上色」。

