巴西跨年各地遇雙重極端天氣 熱浪與暴雨同時威脅

近日巴西聖保羅等多地氣溫逼近攝氏40度，中南部地區正遭遇被列為「大危險」級別的熱浪。圖為27日里約熱內盧民眾在海灘消暑。(歐新社)

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西 在跨年 之際同時面臨2大極端天氣挑戰，包括聖保羅等多地氣溫逼近攝氏40度，中南部地區正遭遇被列為「大危險」級別的熱浪 ，但南部聖卡塔里納州則因暴雨引發洪水與土石流風險，有多座城市宣布進入緊急狀態。

根據BBC巴西新聞網引述巴西國家氣象研究所（Inmet）發布的警報，氣溫連續多日高於平均值至少5度，熱浪影響範圍涵蓋馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）南部、聖保羅、戈亞斯（Goiás）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、里約熱內盧及聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）。

部分城市如里約州的三河市（Três Rios）與戈亞斯州的阿拉加爾薩斯（Aragarças），連續2日皆躍居全國最熱城市榜首。氣象專家指出，副熱帶高壓阻擋冷鋒與降雨進入，導致乾熱氣團滯留，夜間也難以降溫，增加健康風險。

與此同時，巴西新聞網站G1報導指出，聖卡塔里納州（Santa Catarina）防災部門今天再度升級警報，預計跨年夜將有強降雨，累積雨量超過100毫米，由於土壤飽和，山洪暴發與土石流風險升高，部分城市宣布緊急狀態，州府佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）等校園也暫停課程。

防災單位提醒民眾，暴雨期間應避免穿越淹水道路，並遠離樹木與電線桿；在熱浪影響區則需保持水分，避免正午至午後曝曬。

巴西在2025年尾聲同時遭遇高溫與暴雨，氣象專家警告，此類極端天氣事件顯示氣候變遷正加劇影響，跨年假期的安全防護更顯重要。