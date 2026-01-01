捷克聖誕市集 重現藝術家筆下世界

我的頻道

布拉格市政府以「拉達的耶誕節」為主題舉辦耶誕市集，邀民眾與遊客在品嘗美食之餘，走進拉達筆下溫馨的冬景世界。（中央社）
布拉格市政府以「拉達的耶誕節」為主題舉辦耶誕市集，邀民眾與遊客在品嘗美食之餘，走進拉達筆下溫馨的冬景世界。（中央社）

捷克已故藝術家拉達（Josef Lada）以細膩溫暖的筆觸描繪聖誕場景，成為捷克人心中聖誕節的經典畫面。今年，布拉格市政府以「拉達的聖誕節」為主題舉辦聖誕市集，邀民眾與遊客在品嘗美食之餘，走進拉達筆下溫馨的冬景世界。

禮品包裝印他畫作

在捷克，許多聖誕禮品的包裝設計都採用拉達的畫作；若收到一張來自捷克的聖誕卡，上面印的很可能正是他創作的童趣畫面。

拉達筆下最經典的聖誕情景，是眾人圍坐在簡單卻溫馨的房間裡，男子悠然吸著煙斗，雙頰紅潤的孩子們以驚奇的目光凝視聖誕馬槽。另一幅常見的畫則呈現昏暗天色，村莊覆蓋著皚皚白雪，靜謐而美麗，木造房舍散發溫暖而安定的氣息。

今年，布拉格市政廳門口的瑪莉安廣場（Mariánské náměstí）的聖誕市集，以「拉達的聖誕節」為主題，現場設置一座玻璃亭，重現這名藝術家的工作室，並展出拉達生平與藝術相關的珍貴物件。

布拉格聖誕市集設置了一座玻璃亭，重現拉達的工作室。（中央社）
布拉格聖誕市集設置了一座玻璃亭，重現拉達的工作室。（中央社）

此外，市集中還設有圖文面板，介紹拉達的代表畫作與故事，讓民眾深入認識他如何形塑捷克人心中最典型、最溫柔的聖誕風景。

拉達曾如此描述聖誕節：「白雪的閃亮光澤，雪橇上孩子們的呼嘯聲，以及隨著黃昏的溫暖紅光逐漸被夜色藍光取代而響起的夜哨聲，再加上鄰村犬吠。」

拉達說：「也許孩子們期待著聖誕夜的夢想成真，但聖誕節對每個人都有不同的影響。各種食物準備時的香氣，混合著聖誕樹特有的氣味——那份被帶入家中的純淨自然。」

布拉格市政廳門口的瑪莉安廣場（Mariánské náměstí）的耶誕市集，以...
布拉格市政廳門口的瑪莉安廣場（Mariánské náměstí）的耶誕市集，以「拉達的耶誕節」為主題。市集中還設有圖文面板，介紹拉達（Josef Lada）的代表畫作與故事，讓民眾深入認識他如何形塑捷克人心中最典型、最溫柔的耶誕風景。（中央社）

貧困卻快樂的童年

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，拉達於1887年出生在布拉格郊外的Hrusice村，並於1957年去世。他的父親是鞋匠，家境貧困，年幼的拉達曾因從搖籃跌落在父親的刀子上，而失去一隻眼睛。

然而，拉達似乎擁有快樂的童年，他熱愛聖誕節。多年後，他津津樂道地回憶起家人準備的傳統食物，並表示喜歡那些小巧而簡單裝飾的聖誕樹，勝過富家子弟高達天花板的聖誕樹。

拉達也漸漸發現，藝術是他的熱情所在。17歲時，他的第一批插畫在雜誌「Maj」上刊登，收入僅有20克朗，對當時的他而言已是巨款。

後來，拉達更為捷克作家哈謝克（Jaroslav Hašek）的經典小說「好兵帥克」（The Good Soldier Švejk）繪製插畫，成功塑造「帥克」憨直、反戰的角色形象。拉達的插畫不僅強化小說的諷刺意味，也使角色具辨識度，成為讀者心中無可取代的經典。

「好兵帥克」奠定地位

拉達的藝術風格隨著「好兵帥克」的流傳而廣為人知，並在捷克乃至國際間奠定他插畫藝術家的地位。

拉達約在1920與1930年代開始創作聖誕畫，到捷克斯洛伐克共產時期，拉達的聖誕畫依然受歡迎，但當中的基督教意象會被當局審查。在1970年代，拉達日曆中有些宗教人物被移除，取而代之的是蘋果。如今，拉達所有精美的聖誕插畫皆保持原貌。

捷克已故藝術家拉達（Josef Lada）以細膩溫暖的筆觸描繪耶誕場景，成為捷克...
捷克已故藝術家拉達（Josef Lada）以細膩溫暖的筆觸描繪耶誕場景，成為捷克人心中耶誕節的經典畫面，許多耶誕禮品的包裝設計都採用拉達的畫作。（中央社）

聖誕節

