誤信喝血補鐵… 俄少年抽自己血 發燒狂吐鮮血險送命

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

俄羅斯一名少年聽信謠言喝自己的血想補鐵」，卻讓自己中毒狂吐差點喪命；示意圖。（圖／123RF）
俄羅斯一名少年聽信謠言喝自己的血想補鐵」，卻讓自己中毒狂吐差點喪命；示意圖。（圖／123RF）

網路謠言差點鬧出人命！俄羅斯一名少年，因為在網路上看到一段宣稱「喝血補鐵」的影片，竟然信以為真抽自己的血飲用，結果少年身體出現嚴重反應，不只急性中毒嘔吐，吐出來的還都是鮮血。

據ODDITYCENTRAL報導，莫斯科這名17歲少年，因為在網路上聽信謠言，認為喝血可以讓體格更強壯及補鐵，決定異想天開拿針筒抽自己的血來喝，沒想到「大補帖」喝下肚後，少年的身體開始迅速惡化，讓他極度不適。他開始發燒並劇烈嘔吐，吐出來的全是鮮血。家人見狀嚇壞，趕緊將少年送醫治療。

醫生檢查以後詢問，才知道少年是在社群媒體上看見相關影片，以為喝血可以補鐵，所以才做出這種愚蠢的行為。醫生康德拉欣（Andrei Kondrakhin）受訪時表示，人類的胃部不能消化血液，血液中含有大量的鐵，直接進入腸胃會產生強烈的刺激作用。血液進入腸胃後，身體會認為是「侵入物質」，這種方式根本不可能補鐵，反而只會造成身體不適。

這名少年雖然保住一命，卻也成為「網路偏方不可信」的活教材。不少網友留言吐槽：「「他覺得體內缺鐵，所以乾脆把體內的鐵抽出來喝掉，真是個天才！」也有人感嘆：「現在高中都沒教人體構造嗎？」醫師呼籲，缺鐵應透過正規醫療管道或專業營養建議補足，民眾千萬別隨便聽信網路謠言。

