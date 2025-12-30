日本熊害促熊料理暴紅 餐廳滿座 老闆身兼獵人這麼說

我的頻道

鈴木夫婦的餐廳位於埼玉縣秩父市熊肉的人氣高漲，也供應鹿肉和野豬肉。（取材自instagram.com/suzukaen_chichibu）
日本致命熊襲事件激增以來，對熊肉料理的需求隨之大幅增長，讓經營野味餐廳的鈴木孝二（Koji Suzuki，音譯）夫婦應接不暇。

中央社引述法新社報導，這些熊肉或以石板燒烤，或與蔬菜一同熬煮成火鍋，來源則是為遏止熊襲事件所撲殺的熊。

日本今年4月到11月底，共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡，創下歷年最高紀錄。

鈴木夫婦的餐廳位於埼玉縣秩父市，也供應鹿肉和野豬肉，但在媒體數月來大肆報導熊跑進民宅、在學校附近徘徊甚至闖入超市的情況後，熊肉的人氣高漲。

現年71歲的鈴木表示：「隨著有關熊的新聞愈來愈多，想要一嘗熊肉的顧客也明顯增加。」

身為獵人的鈴木指出，為了表達對熊生命的尊重，「與其將熊埋葬，不如在這樣的餐廳妥善利用熊肉」。

他64歲的妻子知惠子（Chieko，音譯）不願透露餐廳生意成長多少，但提到她現在經常得婉拒顧客上門。

28歲作曲家木村隆明（Takaaki Kimura，音譯）好不容易在餐廳搶到位子，首次品嘗熊肉的他說：「很多汁，而且愈嚼愈香。」

儘管熊肉並非日常菜餚，日本各地山村長久以來都有食用熊肉的風俗，日本政府則希望熊肉能成為農村地區的新收入來源。

農林水產省日前表示：「將有害野生動物轉化為正面資源非常重要。」

地方政府也將獲184億日圓（約1.17億美元）補助，用於控制熊隻數量並推廣永續消費。

