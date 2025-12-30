可可供應不穩、成本居高不下 「真」巧克力恐成奢侈品

在迦納東部地區，一名工人搬運一袋曬乾的可可豆。加納長期以來都是世界公認的可可生產大國，占全球供應量的60%以上。(路透)

部分巧克力業者受到市場動盪、道德議題及永續疑慮影響，加快棄用可可、改用替代原料。專家指出，在可可供應長期不穩、成本居高不下情況下，「真」巧克力未來恐成奢侈品。

美國財經媒體CNBC報導，迦納與象牙海岸是全球最大的可可生產國，近年農業條件不佳，導致收成受損，使可可價格大幅波動。去年底，可可期貨價格一度飆升至每公噸1.2萬美元以上的歷史新高；但2025年間隨著產量逐步回穩，價格又反轉下跌逾五成。

價格震盪也衝擊終端市場。根據市調機構Circana及美國勞工統計局數據，截至10月的一年內，巧克力價格上漲約30%。有國際業者在財報中點出可可價格波動，並警告相關成本風險可能影響營運表現。

在市場高度不確定的情況下，部分業者已開始調整配方，以降低對可可的依賴。今年初，英國知名糖果品牌麥維他（McVitie's）旗下Club與Penguin產品成分更動引發關注。媒體報導指出，兩款產品因可可含量降低，已無法再稱為巧克力，只能標示為「巧克力風味」，此舉是母公司Pladis為降低成本所做的決策。Pladis則婉拒評論相關調整是否影響銷售。

另外，義大利 新創公司Foreverland以角豆、南瓜 籽與鷹嘴豆 等替代原料，製作接近巧克力口感的產品，供糖果、烘焙及冰品業者使用。

Foreverland聯合創辦人兼執行長沙巴提尼（Massimo Sabatini）指出，國際糖果業者減少可可使用的趨勢愈來愈明顯，未來「仿真」巧克力在平價產品中可能成為常態，而純巧克力棒則將愈來愈被視為奢侈品。他表示，巧克力相關產品類型多元，從純巧克力棒到可可僅扮演配角的零食、餅乾與穀物產品，後者未來更可能由替代巧克力主導。