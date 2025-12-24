荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚

圖為荷蘭沃倫丹一處聖誕晚宴。(歐新社)

近日一名荷蘭DJ改編經典聖誕頌歌「聖誕鈴聲」（Jingle Bells），把這首歌改成「蒙古風」夜店舞曲，引發網友關注，連聖誕老人Instagram帳號也按讚。

英國「地鐵 報」（Metro）報導，土耳其 裔荷蘭DJ奧斯坎（Ummet Ozcan）把這首朗朗上口的歌曲改成「蒙古風」，把這段歌曲改得更加洗腦。在上傳的短短一週內，就在社群媒體 上瘋傳，紅到他應要求發布完整版影片，並上架到線上音樂串流平台Spotify。

奧斯坎是一名專精於電音舞曲的荷蘭DJ與音樂製作人，他7天前在影像社群平台Instagram上發布這首歌的片段。

這首聖誕頌歌的歌詞只有一段，搭配反覆出現的吟唱，不斷重複「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮」（Jingle bells, jingle bells, jingle all the way），馬上累積了超過80萬個讚。

▲ 影片來源：YouTube＠Ummet Ozcan（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

就連聖誕老人「Santa J Claus官方網頁」Instagram帳號也按讚肯定。聖誕老人寫道：「小精靈們現在正在工作坊裡跟著這首歌曲嗨翻天。我還得一再提醒他們別光顧著跳舞，趕快把最後一批的禮物清單完成！」

奧斯坎說，他收到太多要求推出完整版影片的訊息，多到他「根本無法忽視」。