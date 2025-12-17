義大利岩壁發現數千個「恐龍腳印」鄰近2026冬奧場地

我的頻道

中央社／米蘭16日綜合外電報導
斯泰爾維奧國家公園的岩壁上，發現數以千計的恐龍足跡。(美聯社)
斯泰爾維奧國家公園的岩壁上，發現數以千計的恐龍足跡。(美聯社)

義大利古生物學家在斯泰爾維奧國家公園（Stelvio National Park）海拔2000多公尺一處近垂直的岩壁上，發現數以千計的恐龍足跡，稱這是全球三疊紀時期化石最豐富的遺址之一。

路透報導，這些足跡有些寬達40公分，清晰可見爪痕，在倫巴底大區（Lombardy）北部地區波密歐（Bormio）附近的高海拔冰河谷弗雷萊谷（Valle di Fraele）綿延約5公里。波密歐是2026年冬季奧運的舉辦場地之一。

米蘭自然歷史博物館（Milan's Natural History Museum）古生物學家沙索（Cristiano Dal Sasso）今天在倫巴底地區總部舉行的記者會上表示：「這是義大利最大、年代最久遠的恐龍足跡遺址之一，也是我35年來見過最壯觀的案例之一。」

斯泰爾維奧國家公園的岩壁上，發現數以千計的恐龍足跡。(美聯社)
斯泰爾維奧國家公園的岩壁上，發現數以千計的恐龍足跡。(美聯社)

專家認為，這些足跡是2億多年前由一群長頸草食性動物留下，很可能是板龍（plateosaurs），當時這一帶是一片溫暖的潟湖，非常適合恐龍沿著海灘漫步，因此在水邊的泥土中留下足跡。

特倫托MUSE博物館（MUSE museum of Trento）的足跡學家佩蒂（Fabio Massimo Petti）出席相同的記者會。他說：「這些足跡是在特提斯洋（Tethys Ocean）周圍廣闊的潮灘上，在沉積物還很柔軟時留下的。」

佩蒂又說：「這些泥沙現在已變成岩石，使得恐龍腳部精細的解剖細節得以保存下來，像是趾印甚至是爪痕。」

隨著非洲板塊逐漸往北移動，特提斯洋逐漸縮小與乾涸，原本構成海底的沉積岩受擠壓隆起，最終形成阿爾卑斯山脈。

專家指出，一名野生動物攝影師9月在追逐鹿與鬍兀鷲（bearded vultures）時，在一個山坡上發現這些恐龍化石足跡，原本水平的腳印如今呈現垂直排列。

米蘭-科爾蒂納2026年冬奧籌備委員會主席馬拉戈（Giovanni Malagò）向媒體表示：「自然科學為米蘭-科爾蒂納2026冬奧帶來一份意想不到、價值非凡的遠古禮物。」

這個地區沒有登山步道可到達，因此必須使用無人機與遙測技術進行研究。

