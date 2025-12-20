我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

日本富山縣大川寺車站設隧道口 進站如進洞穴吸鐵道迷

像嵌入岩壁的大川寺車站。(取材自X平台)
像嵌入岩壁的大川寺車站。(取材自X平台)

根據日媒「LIMO」報導，近日在社群平台X上流傳一張相當特別的車站照片。這個車站的月台竟然設在隧道的洞口，像是嵌入岩壁，讓許多網友看了直呼不可思議。這座車站就位於富山縣，屬於富山地方鐵道的大川寺站。

大川寺站最早於1929年以「上瀧公園下站」之名開業。1959年時，隨著周邊景點發展，車站改稱為「大川寺公園站」。1967年，當地成立了大川寺遊樂園，車站名稱也跟著改為「大川寺遊園站」，成為當時距離遊樂園最近的車站。當年的遊樂園因為地理位置與自然景觀吸引大量人潮，一度成為該地知名的休閒場所。

遊樂園在1996年時關閉，隔年車站名也恢復為「大川寺站」，目前是個無站務員服務的無人車站。大川寺站是後來在山丘上興建的混凝土結構車站，爬上階梯後，進入月台，整個車站像是在半開放的洞穴裡，從外面看起來像是嵌入後方岩壁。發文的網友@yogoren表示，他以前搭乘富山地方鐵道時，發現這裡有不少別具特色的車站，因此便前往一探究竟。

雖然現在車站已不像遊樂園時期那樣熱鬧，但其獨特的地理位置與結構仍吸引不少鐵道迷造訪。加上車站月台東側連接著大川寺川橋梁，以及下游有35號線道橋樑的景觀，成為富山地方鐵道沿線特色之一。

上野動物園曉曉、蕾蕾提前下月還中國 日熊貓「歸零」

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使冷回：發言不恰當

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

