我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

沒為她保暖 奧地利女遭登山家男友丟包凍死 過失殺人起訴

中央社
奧地利一名女子（左）與經驗豐富的登山家男友（右）挑戰攀登國內最高峰，正巧遇惡劣天氣，女子遭男友丟包凍死在山頂。（取材自X平台）
奧地利一名女子（左）與經驗豐富的登山家男友（右）挑戰攀登國內最高峰，正巧遇惡劣天氣，女子遭男友丟包凍死在山頂。（取材自X平台）

奧地利一名女子今年1月與經驗豐富的登山家男友挑戰攀登國內最高峰，未料男友竟在攻頂前將她獨自遺棄在攝氏零下20度酷寒中，導致她不幸凍死。這名男友如今被檢方以過失殺人罪起訴。

英國每日郵報報導，33歲的葛特納（Kerstin Gurtner）今年1月19日在距離奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner）峰頂不到46公尺處喪生。據稱，葛特納是被經驗豐富的登山家男友普蘭柏格（Thomas Plamberger）帶上山，最終被遺棄在當地。

現年39歲的普蘭柏格正面臨過失殺人指控。他帶領缺乏經驗的葛特納，在冬季夜間進行這次遠征，在攝氏零下20度的惡劣環境中，跋涉超過3658公尺，攀登奧地利最高峰。

紐約郵報報導，因斯布魯克（Innsbruck）檢察官辦公室聲明指出：「凌晨約2時，被告將女友遺棄在大格洛克納山峰頂十字架下方約50公尺處，當時她已無人保護、筋疲力盡、體溫過低且迷失方向。」

根據奧地利媒體今日報報導，檢方指出，這對情侶從晚間8時50分起實際上就已受困，但當他們在晚間10時50分看到一架警用直升機飛近時，普蘭柏格卻未撥打緊急電話或發出任何求救信號。

檢方指控，普蘭柏格直到凌晨1時35分才致電警方，隨後便將手機調成靜音。

報導稱，約半小時後，普蘭柏格將葛特納遺棄在結冰的山上等死，甚至沒有為她蓋上手邊現有的緊急救生毯讓她保暖。

普蘭柏格已於4日遭到起訴，預計審判將於明年2月展開。若罪名成立，他最高可能僅被判處三年徒刑。

上一則

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

下一則

白俄和平獎得主獲釋 畢亞利亞茨基：繼續爭取釋放政治犯

延伸閱讀

加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高

加州保費不算高？僅占家庭收入1% 這些州是真高
研究：費率上漲 加州房屋保費在全美仍屬中等

研究：費率上漲 加州房屋保費在全美仍屬中等
戴爾夫婦捐62.5億 注資兒童「川普帳戶」明年7/4啟動

戴爾夫婦捐62.5億 注資兒童「川普帳戶」明年7/4啟動
州長紐森告川普政府 警告：永久住房資金他用後果嚴重

州長紐森告川普政府 警告：永久住房資金他用後果嚴重

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽