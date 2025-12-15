沒為她保暖 奧地利女遭登山家男友丟包凍死 過失殺人起訴

奧地利一名女子（左）與經驗豐富的登山家男友（右）挑戰攀登國內最高峰，正巧遇惡劣天氣，女子遭男友丟包凍死在山頂。（取材自X平台）

奧地利一名女子今年1月與經驗豐富的登山家男友挑戰攀登國內最高峰，未料男友竟在攻頂前將她獨自遺棄在攝氏零下20度酷寒中，導致她不幸凍死。這名男友如今被檢方以過失殺人罪起訴。

英國每日郵報報導，33歲的葛特納（Kerstin Gurtner）今年1月19日在距離奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner）峰頂不到46公尺處喪生。據稱，葛特納是被經驗豐富的登山家男友普蘭柏格（Thomas Plamberger）帶上山，最終被遺棄在當地。

現年39歲的普蘭柏格正面臨過失殺人指控。他帶領缺乏經驗的葛特納，在冬季夜間進行這次遠征，在攝氏零下20度的惡劣環境中，跋涉超過3658公尺，攀登奧地利最高峰。

紐約郵報報導，因斯布魯克（Innsbruck）檢察官辦公室聲明指出：「凌晨約2時，被告將女友遺棄在大格洛克納山峰頂十字架下方約50公尺處，當時她已無人保護、筋疲力盡、體溫過低且迷失方向。」

根據奧地利媒體今日報報導，檢方指出，這對情侶從晚間8時50分起實際上就已受困，但當他們在晚間10時50分看到一架警用直升機飛近時，普蘭柏格卻未撥打緊急電話或發出任何求救信號。

檢方指控，普蘭柏格直到凌晨1時35分才致電警方，隨後便將手機調成靜音。

報導稱，約半小時後，普蘭柏格將葛特納遺棄在結冰的山上等死，甚至沒有為她蓋上手邊現有的緊急救生毯讓她保暖。

普蘭柏格已於4日遭到起訴，預計審判將於明年2月展開。若罪名成立，他最高可能僅被判處三年徒刑。