我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認加入黑道、否認性暴力 趙震雄道歉：讓大家失望

華郵社論：白宮國家安全戰略報告 退化為願望清單發洩情緒

唐鳳蘇黎世大學演講：人民思考總和即是超級智慧

中央社蘇黎世專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前數位發展部長、現為無任所大使唐鳳。(中央社)
前數位發展部長、現為無任所大使唐鳳。(中央社)

台灣無任所大使唐鳳4日在一場演說中表示，十年前Uber進入台灣，引發激烈爭論，經網路討論後，3週內系統彙整出真正共識，結果顯示大多數人都有共識，只是缺乏看見的方式。透過AI統整人類思考，人民思考的總和即是超級智慧。

前數位發展部長、現為無任所大使唐鳳受瑞典優質生活獎基金會（Right Livelihood Foundation）邀請，4日於瑞士蘇黎世大學以「我們人民即是超級智慧」為題演講。

基金會執行長馮宇克斯庫爾（Ole von Uexkull）表示，民主國家正積極尋找鞏固民主的方法，台灣值得世界借鑑。

唐鳳分享自身網路經驗：若在網路上發表完美的東西，讀者往往點讚後就滑走；但若發表不完美、脆弱的想法，反而能邀請人們進入思考，進一步糾正、互動與共同創造。

她引用詩人李歐納柯恩（Leonard Cohen）詩句：「萬物皆有裂縫，那正是光照進來的地方。」她指出，民主的關鍵在於看見裂縫—破碎的信任、兩極化、環境危機—不是絕望，而是合作的邀請。

她強調，打造更強健的民主並不容易。有些人建議讓AI聊天機器人替我們辯論政策，但這就像派機器人去健身房舉重，公民肌肉會萎縮。我們需把討論視為「公民健身房」的鍛鍊，在蘇黎世大學這樣的殿堂中培養公民思考，研究數位民主工具，並制定引導科技的倫理框架。應最大化的指標不是互動，而是關係健康、信任與包容。

她以台灣案例說明：十年前Uber進入台灣，引發激烈爭論，一方歡迎便利，另一方計程車工會憂心生計。線上辯論充滿攻擊性，於是邀請各方進入Polis數位空間，一個為傾聽與理解設計的系統，它沒有回覆或轉推功能，避免羞辱他人，只能分享感受並表達同意與否。

受試者看到自己的虛擬角色逐漸靠近有相同感受的人。極端言論不再擴散，跨越分歧、能引起共鳴的想法成為焦點。3週內系統彙整出真正共識，結果顯示大多數人其實在大多數事情上都有共識，只是缺乏看見的方式。透過AI統整人類思考，人民思考的總和即是超級智慧。

馮宇克斯庫爾接受採訪時表示，台灣透過數位民主實驗建立強大信任與共識，是當今民主國家中罕見且成功的案例。1946年英國首相邱吉爾（Winston Churchill）「讓歐洲崛起！」的著名演講，也是在蘇黎世大學同一演講廳舉行。此次講座對所有聽眾而言，別具歷史意義。

AI

上一則

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

延伸閱讀

川普獲國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻

川普獲國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻
評／要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

評／要翻牆的 豈止是小紅書的用戶
6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評

6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評
首度談2028大選 盧秀燕：第4次政黨輪替對人民是好事

首度談2028大選 盧秀燕：第4次政黨輪替對人民是好事

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」