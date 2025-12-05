捷克海拔最高「耶誕郵局」 收到來自台灣溫暖信件

我的頻道

中央社布拉格4日專電
許多捷克人每年12月會到郵局將耶誕祝福寄給「小耶穌」。祂位在捷克海拔最高城鎮波日達爾的「耶誕郵局」，今年收到一封來自台灣的信。圖為布拉格郵政總局。(中央社)
許多捷克人每年12月會到郵局將耶誕祝福寄給「小耶穌」。祂位在捷克海拔最高城鎮波日達爾的「耶誕郵局」，今年收到一封來自台灣的信。圖為布拉格郵政總局。(中央社)

許多捷克人會在12月將耶誕祝福寄給「小耶穌」（Ježíšek），祂的「官方」地址位在捷克海拔最高城鎮波日達爾的一間郵局。這間「耶誕郵局」每年收到世界各地孩子的耶誕心願，今年甚至收到一封台灣小女孩寄來超感人的信。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，這間波日達爾（Boží Dar）「耶誕郵局」位在德捷邊界的厄爾士山脈（Ore Mountains），並於每年12月1日至23日運作。

「耶誕郵局」不僅名揚捷克國內，甚至遠播海外，過去曾收到來自加拿大、澳洲、泰國、德國和奧地利的信。

今年「耶誕郵局」甚至收到一封來自台灣的信。一位小女孩用捷克語寫道，這是她第一次寄信給「小耶穌」，並表示她今年很乖，因為她把自己的長髮捐給為癌症患者製作假髮的機構。

在捷克耶誕傳統中，捷克人相信在平安夜悄悄將禮物放在耶誕樹下的，並非是廣為人知的耶誕老人，而是「小耶穌」，因此許多孩子會把耶誕心願寄給祂。


在捷克耶誕傳統中，捷克人相信在平安夜悄悄將禮物放在耶誕樹下的，並非是廣為人知的耶誕老人，而是「小耶穌」，因此許多孩子會把耶誕心願寄給祂。圖為布拉格耶誕市集中小耶穌誕生場景的裝飾設計。(中央社)

「耶誕郵局」每年12月需處理的郵件數量相當驚人。波日達爾資訊中心負責人陶特曼諾娃（Daniela Tautermannová）說，在過去30多年以來，最忙的一年是2016年，「我們創下了加蓋郵戳郵件總重達386公斤的紀錄！」

陶特曼諾娃解釋整個流程：「我們會收下所有寄來要求加蓋郵戳的郵件，全部打開，然後一一蓋上特別的耶誕郵戳，再寄給收件人。」

信箱在週末特別容易被塞滿，因波日達爾是著名的冬季旅遊勝地，以穩定的降雪聞名，週末湧入最多遊客。

耶誕郵戳不僅對孩子來說很特別，對收藏家來說也很珍貴，因為每年「耶誕郵局」都會更換圖案，今年的設計是「帶著小樹枝的蘋果」。

郵局職員切爾馬科娃（Jitka Čermáková）分享，「集郵者最常來索取郵戳。他們甚至會精確指示希望郵戳蓋在信封的哪個位置。理想情況下，我們會在信封邊緣蓋上三個郵戳。」

