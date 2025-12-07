巴西少年想成馴獸師 闖獅舍喪命 遊客目睹獅抓人驚叫

一名巴西青少年翻牆進入獅子籠舍，慘遭母獅咬死。（取材自Ｘ平台）

巴西 川派索市（Joao Pessoa）政府表示，一名巴西青少年日前翻越動植物園 六公尺高的圍牆和安全柵欄，從樹上滑下進入獅子籠舍後，當場在眾多遊客面前被母獅咬死。

中央社引述法新社報導，根據認識這名青少年的人說，年僅19歲的馬查多（Gerson de Melo Machado）長期受嚴重心理健康問題困擾，並曾夢想成為馴獅師。

巴西東北沿海城市川派索市政府表示，馬查多日前「蓄意闖入」阿魯達卡馬拉動植物園（Arruda Camara Zoobotanical Park）的母獅籠舍。

網路上流傳的攻擊影片顯示，那頭名為李奧納（Leona）的母獅當時正躺在將牠與遊客隔開的玻璃旁，遊客目睹青少年順著樹爬下時，驚呼連連。

母獅隨即迅速衝向樹，將馬查多撲倒在地。畫面中可見灌木劇烈晃動，這名青少年一度站起來後，便消失在視野中。

現場遊客不斷驚叫：「牠抓住他了，牠抓住他了。」同時還夾雜著「我的天啊！」

川派索市法醫研究所主管法布雷斯（Flavio Fabres）表示，已透過指紋確認死者為馬查多。死因為「頸部血管受傷導致出血」。

市政府及園方表示，州環保單位已到動物園現場勘查，園區目前持續關閉。

園區獸醫納利（Thiago Nery）為獅欄安全標準辯護，並表示這起事件「完全無法預料」。

園方強調，「從未考慮對李奧納實施安樂死 」，並表示這頭母獅「在本事件以外並無攻擊行為」。