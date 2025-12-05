我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

東京擬修住宿稅 改依房價課3% 且不設上限

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客拖著行李箱走過日本東京銀座購物區。(歐新社)
遊客拖著行李箱走過日本東京銀座購物區。(歐新社)

經新聞與讀賣新聞引述消息人士報導，東京都正在考慮修改現行的「住宿稅」，從定額制改為依住宿費課徵3%的定率制，藉此從高價外資飯店住宿中獲取更多收入，並把民宿及簡易宿所納入課稅範圍。

東京都自2002年10月起實施住宿稅，每人每晚住宿費若在1萬至未滿1萬5000日圓(約64至96美元)，課100日圓(約0.6美元)；若達1萬5000日圓以上，課200日圓(約1.2美元)。稅收用於觀光施策。

然而，隨著海外旅客急增，行政成本也隨之增加。在本年度初步預算中，住宿稅收入預估為69億日圓(約4435萬美元)，觀光施政預算卻編列了306億日圓(約1.9億美元)。此項改革使政府可以對外資擁有的飯店等高價飯店住宿課徵更高的稅額，同時較便宜住宿的免稅規定也將進行調整。

包括將現行每晚1萬日圓的免稅上限提高至1萬5000日圓，以減輕學生或公務出差旅客的負擔。過去免稅的其他住宿形式，如私人出租、青年旅館等，也將納入課稅，以確保稅制公平並涵蓋高級度假民宿等選項。

報導指出，新制將不設定稅額上限。由於東京都內外資飯店及高級度假飯店持續增加，都議員認為，有能力入住高價旅店的旅客應負擔相對稅負，修法目的在於彌補稅收與觀光施政預算之間的落差，而定率制可更彈性因應景氣與物價變動，也能針對外資高級飯店等高額住宿費按比例課稅。另一方面，負責向住宿客代收稅款的業者負擔將加重。

東京都將於近期公布草案並徵求公眾意見，預計本年度內向都議會提交條例修正案。如果獲得總務省批准，這項變更預計將於2027年4月1日生效。預計稅收將倍增，達到百餘億日圓。

觀光 補稅

上一則

熊害頻傳…日本保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

下一則

要求新手機預先安裝政府App 印度挨轟急撤令

延伸閱讀

中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙

中國赴日喊卡半月 影響有限 日本旅遊業照樣忙
熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失
東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水
全球最多人口城市 雅加達4200萬居冠 亞洲城市前10占9

全球最多人口城市 雅加達4200萬居冠 亞洲城市前10占9

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...