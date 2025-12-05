失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」登車頂半裸熱舞遭炎上

泰國網紅Jack Papho在日本旅遊期間上傳一段影片，他在LAWSON便利商店河口湖站，店外的一輛汽車車頂半裸跳舞。(取材自X平台)

▲ 圖片來源：X@inilahcom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

位於日本 山梨縣富士河口湖町、深受觀光 客喜愛的LAWSON河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店），長期因遊客失序行為而備受關注。泰國 網紅Jack Papho在近日赴日旅行時上傳一段影片，引發更大爭議。影片顯示，他在店門前一輛停放中的汽車上半裸跳舞，畫面迅速在社群上瘋傳，並招致日本與泰國網友的大量批評。

根據多家日本與泰國媒體的報導，Jack Papho當天透過TikTok發布相關影片，內容可見他攀上停在店前的汽車，隨後脫掉上衣並在車頂跳舞。影片上線僅3小時就湧入超過1萬2000則留言，多數網友強烈指責此舉極度不恰當，不但無禮，也讓泰國形象受損。

對此，泰國旅遊與體育部長Atthakorn Sirilatthayakorn也公開表態，認為此類不當行為會對泰國的國際名聲造成負面影響，並強調政府一直努力提醒出國旅遊的泰國民眾應遵守當地法律與文化規範。

在輿論不斷延燒後，Jack Papho也做出回應，表示接受所有批評並向大眾道歉，但強調不會刪除影片。他稱希望對自己的行為負責，而不是選擇逃避，並認為此次爭議是值得反省與學習的一課。

事實上，這家LAWSON店面一直受到遊客失禮行為困擾，例如亂穿越馬路、隨手丟垃圾等問題屢見不鮮，當地政府也持續推出多項措施，希望改善相關情況。