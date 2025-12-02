德國一家4口遊伊斯坦堡亡「疑殺蟲劑中毒」飯店11人被捕

我的頻道

中央社／綜合報導
伊斯坦堡法提區。(路透)
伊斯坦堡法提區。(路透)

土耳其媒體近日報導，一個來自德國的一家四口今年11中旬在伊斯坦堡度假期間身亡，死因是遭一種用於處理蟲害的氣體毒害。獨立媒體Halk TV與新聞網站T24引述提交給檢察官辦公室的驗屍報告指出，雖然他們食用的食物中未發現危險物質，但調查「檢測到高濃度的磷化氫氣體」。

這項發現似乎證實了波伽克（Servet Bocek）一家是因接觸到下榻飯店所使用的有毒殺蟲劑而身亡的說法。報告補充表示，「已找到證據顯示飯店使用了這種化學產品」，並指出有「確鑿證據」證明這家人「死於磷化氫氣體」。

這家人在開始出現身體不適後，4名成員在幾天內相繼身亡，其中年齡分別為3歲和6歲的幼童最先不治，接著母親與父親也相繼過世。中央社引述法新社報導，調查人員最初懷疑是食物中毒，因為這家人在身亡前曾到訪觀光區奧塔科伊（Ortakoy）品嚐街頭小吃。

不過這項懷疑隨後很快就被排除，因為土耳其媒體報導，一家人下榻的飯店正在處理床蝨問題，據信殺蟲劑氣體是透過浴室的通風管道滲入他們的房間。這間未公開名稱的酒店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），於祭天後因另外兩名房客出現類似症狀被送醫而疏散，隔日酒店被封鎖，並有11人遭到逮捕。

台灣網紅紐約屢吃霸王餐被捕 法官下令心理評估

台灣人阿布達比轉機遭押走 家屬求助駐處獲回「只能找友人打聽」

德國一家四口遊伊斯坦堡亡 土媒：疑殺蟲劑中毒

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

