棺材突然動了起來 泰國老婦遭家屬誤判死亡差點被火化

快訊

編譯周辰陽
泰國一名老婦人日前被家屬送進寺廟準備火化，正當負責人向家屬解釋如何取得死亡證明時，她卻突然在棺材內動了起來。工作人員聽到敲擊聲後震驚不已，趕緊檢查她的狀況，並緊急送往附近醫院。

美聯社與BBC報導，事發於曼谷郊區暖武里府的瓦叻帕空探寺（Wat Rat Prakhong Tham），總務兼財務主管蘇杜普（Pairat Soodthoop）受訪時表示，女子現年65歲，由兄弟自彭世洛府開車載往寺廟準備火化。他們卻聽到棺材裡傳來微弱的敲擊聲。他說：「我有點驚訝，於是請他們打開棺材，結果大家都嚇壞了。」

根據瓦叻帕空探寺臉書上的影片，一名女子躺在皮卡車後斗的白色棺材中，微微移動手臂和頭部。蘇杜普說：「我看到她微微睜開眼睛，並敲著棺材的側面。她一定已經敲了一段相當長的時間。」

蘇杜普轉述家屬說法指出，女子臥病在床近兩年，身體惡化後變得毫無反應，兩天前疑似停止呼吸。她生前曾表示希望捐贈器官，哥哥便將她放入棺材，開車近500公里送往曼谷一間醫院，但因未持正式死亡證明遭院方拒收。寺廟提供免費火化服務，因此家屬於周日求助，但廟方同樣因缺少文件無法受理。

當蘇杜普試圖向女子的哥哥解釋如何取得死亡證明時，工作人員聽到棺材內傳來微弱敲擊聲。確認女子仍然活著後，住持表示應立即將她送醫。當地報導指出，一名醫師後來證實女子當時出現嚴重低血糖症，並排除呼吸衰竭或心臟驟停的可能性。蘇杜普表示，住持說廟方會負擔醫療費用。

